廈門新地鐵站打造「金門主題」　金酒董座現身：希望帶動觀光！

▲廈門2號線地鐵站打造金酒主題 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

廈門地鐵2號線今（25）早正式運營，其中郵輪中心站更是打造了「金酒主題」，吸引大批民眾前來打卡。金門酒廠（廈門）公司董事長楊應雄表示，希望透過2號線的開通，把製酒工藝、酒的特質推廣出去，同時帶動金門的觀光。

▼金門酒廠（廈門）公司董事長楊應雄（右） 。（圖／記者蔡儀潔攝）

金門酒廠來廈門深耕已有15年，此次藉由2號線的開通，在郵輪中心站佈置了金門高粱酒的氛圍。楊應雄介紹稱，由於這裡逐漸逐漸盛行地鐵文化，對於金酒展示也有助推力，「 希望能藉此把我們的製酒工藝、酒的特質推廣出去。」

至於為何選址郵輪中心站，楊應雄透露，是因為這裡臨近廈鼓碼頭，是前往熱門景點「鼓浪嶼」的必經之地，「在這個點做露出，對我們來講是最有優勢的，能以最快的速度能讓觀光客認識金門，認識金門高粱酒。」

▲地鐵站牆上貼滿金門高粱的廣告圖和標語。（圖／記者蔡儀潔攝）

《ETtoday新聞雲》記者今日實地來到郵輪中心地鐵站，發現從坐手扶梯進站，到月台搭乘，都能看到「金門元素」，以及宣傳語「一杯酒盡顯兩岸風光」 、「真實不勾兌，每一口都是生活」。除了不同主題的高粱酒呈現外，還有金門的風獅爺文化介紹等。

楊應雄指出，「這次不僅有酒的露出，也把金門的風光、歷史文化展現出來，我想來了廈門、來了鼓浪嶼，再看到金門，說不定把金門的觀光也帶動起來，這也是我們的重要目的。」

▼ 站內展示了金門的風光和文化介紹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日開通的廈門地鐵2號線，所貫穿的海底隧道是大陸首座「海底盾構地鐵隧道」，穿越了西海域地下的天然「長城」。對此，楊應雄直言很震撼，「金門一直都很期待新四通進一步推進，以民生、經濟的角度去考量，能夠跟閩南做密切的結合，對金門來說是最有利的。」

楊應雄表示，「新四通」的通橋已經提上議程，但考慮到金門未來的發展和現有的道路系統，未來用捷運的方式是大家比較傾向的方式，而地鐵海底隧道的建造技術提供了參考借鑒。

▼金酒的海報在地鐵站內四處可見 。（圖／記者蔡儀潔攝）