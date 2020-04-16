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黃偉哲主動出擊北上板橋賣鳳梨　30分賣3千箱創銷售奇蹟

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▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020鳳梨暨農特產品展售活動記者會」16日於板橋區農會熱鬧登場，台南市長黃偉哲繼上東森購物促銷鳳梨後，再度率山上區等8家農會，帶山上農會特有的「台農16號-甜蜜蜜」鳳梨北上，由市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲透過產地直送，要讓大台北地區消費者，品嚐到鮮甜美味的台南鳳梨，並藉由活動行銷宣傳，讓消費者更加認識台南的優質農產品。現場銷售氣氛熱烈，在台南市與台北、新北多個農會共襄盛舉下，半小時3700箱銷售一空，總額超過180萬元，達成率為185％。

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院農委會農糧署南區分署副分署長黃怡仁、台南在地農會總幹事及汐止區、北投區、松山區、士林區等農會總幹事都共襄盛舉，拍賣會結束前，更已超標賣出3700箱。

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興來到新北市板橋區農會與來自大台北區的各農會以及台南市的各農會齊聚一堂，為行銷台南最優質的甜蜜蜜鳳梨，台南是鳳梨的故鄉之一，全年的鳳梨產量高達7萬3千公噸，佔台灣全產量全國的大概百分之15，產值也很高大概17億，這些都是農民的心血，所以非常感謝來自各地消費的朋友能夠體會最優質的農產品，在短短的半個小時就完銷3700箱，希望這個機會讓更多的好朋友能夠來品嚐台南最優質的鳳梨。

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了鳯梨外，來自台南區的農會約20個攤位，通通都是非常優質的台南農特產品，不怕貨比貨，只怕不識貨，期待在內銷方面加把勁，以達到最完美的鳳梨產銷。

農業局表示，台南是鳳梨的主要產地，今年南市鳳梨產量預估約7萬餘公噸，占全國15％，年產值約17億元。台南鳳梨於4月進入產季，截至本周採收量已超過40％，約為29200公噸，台南鳳梨優良的品質可謂是全國之冠。今日販售的「台農16號甜蜜蜜」鳳梨為山上區特有的品種，有別於其他品種，果目稍微轉黄即可食用，果肉細嫩風味絕佳。除了鮮果，更研發特製鳳梨醬，取名「I鳳醬」，與蘋果手機諧音，令人印象深刻。每年優質鳳梨供不應求，喜愛吃鳳梨或有送禮需求的消費者請把握機會，共同支持台南在地的優質農產品。

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日台南再度主動出擊，舉辦「2020鳳梨暨農特產品展售活動」到消費地行銷，藉著黃偉哲市長的超人氣與銷售能力，十足成功達到銷售、宣傳的效果，不但增加了鳳梨的市場能見度，更創造了台灣農產另類的行銷傳奇！產地與消費地之間的農業銷售合作，達到產銷平衡的效益外，也增加了鳳梨農民的收益，讓農民賺錢且安心。

▲市長黃偉哲戴斗笠、扛扁擔當起全能叫賣哥，行銷販售台南超優質鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

想要購買的消費者，可以洽詢山上區農會訂購宅配（06-5781811推廣部），也可在可以在消費地台北市農會、板橋區農會、汐止區農會、北投區農會、松山區農會、樹林區農會、士林區農會及蘆洲區農會等8家大台北地區實體門市購買生鮮鳳梨（300元／2支入、600元／6支入）、鳳梨酥（380元／盒／10入）及I鳳醬（120元／罐），歡迎大家踴躍購買品質優良的台南鳳梨。

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