影／發燒38度接受採檢　黃珊珊：二採陰性我才能回來

記者楊亞璇／台北報導

台北市副市長黃珊珊12日視察市場後因身體不適請假，事隔三日，黃珊珊16日赴議會備詢前受訪表示，她喉嚨還是有點啞，因為喉嚨講太多話，所以還要休養一下，她有到醫院做檢查，「大概也是在座唯一一個有被採檢的人」，因她有呼吸道症狀，當然要被採檢，結果是二採陰性。

▲黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

黃珊珊說，她在視察市場後，有發燒到38度，當天下午到醫院檢查，依照相關規定當然要通道，「二採陰性所以我才能回來啊」，醫生說是呼吸道發炎，現在喉嚨還是啞啞的，但她也請各位不要擔心。