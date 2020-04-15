何晶分享台灣零確診新聞「Good show!」　再引多方網友熱議

▲何晶分享台灣零確診新聞 ，留下註解「Good show!」（圖／翻攝自何晶臉書「HO Ching」）

記者張靖榕／綜合報導

一句「Errr....」（呃....）引發台星罵戰的新加坡總理夫人何晶（Ho Ching），在本人、星台三方都釋出善意平息網路罵戰後，15日再於臉書上分享台灣零確診的新聞，並寫下註解「Good show!」貼文一出留言再次爆棚。

台灣在疫情初期下令口罩禁運，其中包括新加坡口罩廠在台的2條生產線，之後讓新加坡將產線移回本土，並於4月中宣布捐贈口罩給新南向國家，包括新加坡。結果事情在何晶一句「Errr....」的註解下變得一發難以收拾。

台星網友雙方你來我往，中間甚至還有中國網民加入大混戰。何晶之後修改貼文，希望大家仍以防疫為優先，不必再為此爭論下去；台灣外交部12日也表示，新加坡是台灣重要國際友人，宣布第二波口罩外援後，也和新加坡方面討論，初步回應正面，兩國雙邊政策以政府發言為主，不因為任何個人發言受到影響。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日也表示，台灣實施口罩禁運的確造成新加坡困擾，但也盡快移出去讓他們做。至於網路上的聲音，陳時中也說差不多該停了，朋友間的幫忙當然非常願意，網路上的過多情緒反應實屬不必。

隔天台灣宣布當日零確診，習慣在臉書轉發各國新聞的何晶也分享此條新聞，並附上註解「Good show!」多方人馬再次互相貶低控罵。不過在眾多充滿怒氣的言論之中，仍有網友互相表達善意及支持，部分星國網友恭喜台灣防疫工作做得好，期許台灣堅持下去，「祝好運，台灣」，而部分台灣網友也感謝星國，「新加坡加油」、「也希望新加坡疫情快點平息」。