消毒酒精翻3倍價仍熱銷！黑心老闆15天爽賺20萬…檢調查扣大批防疫物資

▲巫姓負責人趁疫情間哄抬酒精價格，在網路上販賣高過2至3倍，獲利20多萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日前有民眾舉報新北市樹林區一間醫療用品公司，趁著新冠肺炎疫情，哄抬藥用酒精價錢，賺取2至3倍差價，不法獲利20多萬元，新北地檢署指揮台北市調處到2處廠房查獲酒精防疫物資（500ml）94瓶、（4000ml）84瓶等物，負責人訊後諭令10萬元交保。

因應新冠肺炎防疫期間，衛福部載3月18日公告將領有藥品許可證之藥用酒精及防疫清潔用酒精，增列入「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，日前有民眾舉報，新北市樹林區一間醫療用品公司，趁著民眾提前部署心態，急買防疫物資，趁機哄抬自家販售的藥用酒精。

巫姓負責人利用網路奇摩拍賣、蝦皮購物等平台，將原販售藥用酒精價格抬高2至3倍，從3月底至今，獲利20多萬元；新北地檢署檢肅黑金專組劉檢察官獲報後，15日（昨）指揮台北市調查處到樹林區、新莊區2廠房，查獲酒精（500ml）94瓶、（4000ml）84瓶及相關帳冊，經訊問後諭知交保10萬元。

巫姓負責人明顯違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。新北市地檢署呼籲，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，對已徵用之防疫物資，勿囤積、哄抬物價。

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