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快訊／蔡英文親口反擊WHO13點聲明：台灣70%會議被拒！

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記者陶本和／台北報導

針對世界衛生組織（WHO）提出13點聲明一事，總統蔡英文16日表示，過去台灣提出187項參與專家會議的請求，但70%是被拒絕的，所以台灣只是個案被允許參加，沒有全面性確保可以完整參加。

▲總統蔡英文訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，對於台灣參與聯合國相關的組織，像是WHO或WHA，很多國家站出來表達支持台灣，在這次防疫期間認識到台灣雖然被孤立，但台灣有能力在這階段保護自己貢獻國際社會，所以希望國際間可以看到台灣用自己能力再這次，能讓自己可以穩定處理疫情。

蔡英文表示，至於WHO提出13點說明，其實他的13點說明也說明台灣的參與不完整，依情勢個案來看台灣能不能參與，這些都不是台灣應該獲得的待遇，我們應該要得到的是完整的參與權，我們能夠雙向的跟WHO有一個互動，「我們能貢獻，把我們的資訊，讓其他國家分享我們資訊，我們也能完整獲得WHO資訊，讓我們專家進入WHO場域，跟其他國家專家一起參與討論各項公共衛生議題」。

蔡英文指出，外交部提出來的說明有一項，過去我們提出187項參與專家會議請求，但有70％被拒絕，我們只是個案被允許參加，沒有全面性確保我們可以完整參加，這才是我們需要的，這段時間很多國家為台灣仗義執言，「我們也都非常感謝，希望能夠未來跟其他國家大家一起為世界健康、公共衛生有所貢獻」。

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