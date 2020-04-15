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台灣虎航宣布全航線「改票免手續費」　已訂票也可以適用

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▲▼台灣虎航規劃旅客適當間距，可和前、後旅客保持約1公尺固定距離。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航規劃旅客適當間距，可和前、後旅客保持約1公尺固定距離。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航自10日公告5月份退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客對於未來行程保有更多的調整彈性，今（15）日宣布，凡於2020年4月15日晚間23:59前已完成購票，並持有台灣虎航機票且出發日介於2020年6月1日至2020年7月14日間者，皆可獲得免費機票改期手續費1次，惟票價差及稅差須另行支付。

台灣虎航表示，贈送的免收機票改期手續費1次，預計將於明（16）日上午08:00前自動匯入符合上述條件的訂單中，屆時，旅客可至台灣虎航官網「管理訂單」中查詢及自行更改日期，可變更至2020年10月24日前（含）的同一航線任何航班之旅行區間，只要選擇航班仍有可售座位，至結帳畫面後，僅須支付票價差及稅差，無須支付機票改期手續費。

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▲▼台灣虎航「放心訂安心改」活動，免費贈送機票改期手續費1次「管理訂單」登入畫面示意圖。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航「放心訂安心改」活動，免費贈送機票改期手續費1次。（圖／台灣虎航提供）

雖正值疫情期間，部份旅客仍有返國或是洽公等必要需求而往返國際間，為了讓旅客於此非常時期在規劃行程時可留有彈性，台灣虎航也推出「放心訂安心改」活動，讓旅客能因應疫情的變化或是旅遊目的地的突發狀況，而能即時變動調整行程。

凡於2020年4月16日凌晨00:00起至2020年4月30日晚間23:59止，購買2020年6月1日起至2020年7月14日間出發的旅客，不論是購買「tigerlight」或是「tigersmart」者，即可獲得免收機票改期手續費1次；如選購「tigerpro」者，除原享有免費變更航班日期/時間1次外，亦可再獲贈機票改期手續費1次。

▲▼台灣虎航「放心訂安心改」活動，免費贈送機票改期手續費1次「管理訂單」登入畫面示意圖。（圖／台灣虎航提供）

▲免費贈送機票改期手續費1次「管理訂單」登入畫面示意圖。（圖／台灣虎航提供）

旅客可於完成購票24小時後至航班出發4小時前，在台灣虎航官網「管理訂單」中自行調整旅遊日期至2020年10月24日前（含）出發之同一航線任何航班，如仍有可售座位，即可免收機票改期手續費1次，惟須支付票價差及稅差。

於本活動中，如已預購機上餐食的旅客，請務必於航班出發48小時前完成航班變更，如更換後的航班為48小時內出發，造成原始購買的餐食無法提供時，則視同自動放棄亦無法退款。本活動辦法不適用於旅行社開立之團體機票；相關說明，可參照活動說明頁https://web.tigerairtw.com/zh-tw/20200416

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