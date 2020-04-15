生意掉5成不忘還有苦人　台南佛心老闆免費供餐...網讚：真溫暖

記者林悅／台南報導



新冠肺炎在全球持續延燒，人類生命飽受威脅，經濟更是遭受前所未有的衝擊，許多人的生活頓時陷入困境，台南安南區「台南虱目魚世家」在臉書PO公告，免費提供生活困頓的民眾餐點，老闆吳維倫自己也受疫情衝擊影響，整體營收下滑5成以上，老闆超暖心善行讓民眾及網友大讚：「老闆實在太佛心了」。

▲台南安南區「台南虱目魚世家」老闆吳維倫在臉書PO公告，免費提供生活困頓的民眾餐點，大家共同度過疫情難關，受到網友大讚是「佛心老闆」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「此活動餐點是留給真正需要幫忙的人，台南是很溫馨又溫暖的府城」，老闆吳維倫表示，這次新冠肺炎疫情影響層面甚廣，許多產業陷入困境，連帶影響員工及其家庭生計，雖然「台南虱目魚世家」也受疫情衝擊，整體營收下滑5成以上，他自己還能付出一些資源，幫助真正有困難的人。

吳維倫在臉書貼文公告：「台南鄉親注意，隨著疫情的延續，人們失去了收入，可能有些人根本負擔不起三餐食物。如果您身邊的朋友或您的孩子無法吃午餐或晚餐，可以隨時給我（私訊），不要擔心，內疚或羞愧，我們會免費提供飽肚餐點。不要感到尷尬，因為我們有時需要被幫助，當我們都在一起，我們會渡過難關。如果您在此疫情期間，可以幫助一個家庭，即使只是一個小小的餐點，天佑台灣！台灣加油！」

吳維倫的店名是「台南虱目魚世家」，營業時間上午6時至下午2時、下午5時至晚上9時；地址為台南市安南區安和路一段454號，每週一為店休日。

老闆吳維倫的善心義舉，讓網友紛紛大讚：「超有愛心，好人有好報」、「佛心來著」、「讚！好心定有好報」、「佛心店家要支持」、「因為有您的愛心讓這世間處處溫暖」、「台南人仁心」、「哇…這家店真好，真溫暖，好有愛心喔…有機會一定要去這家店吃吃看」，「台灣最好的風景就是貼心溫暖」。甚至有網友寫打油詩稱頌道，「台南古都真趣味，新鮮好呷虱目魚，頭家愛心傳鄉里，第一額樂就是伊；橫批：真正讚」。

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