台灣經36天後0確診　陳建仁：讓世界看到我們的堅強和慈悲

▲副總統陳建仁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣14日無新增確診病例，睽違36天終於0確診，好消息振奮人心，連日本放送協會（NHK）也特別報導。對此，副總統陳建仁表示，真是天佑台灣，也讓世界看到台灣在危機中的堅強與慈悲。

陳建仁15日在臉書以「危機中的堅強：逾越死亡的勇氣和慈悲」為題首先指出，德國總統法蘭克-瓦特‧史丹麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在4月12日復活節前夕給德國人民的公開談話：「如何面對病毒危機之後的挑戰 (Die Krise zeigt, wie stark wir sind)」，充分展現了一個具有基督精神的政治領袖的高度與視野。

陳建仁指出，法蘭克-瓦特‧史丹麥爾特別強調「靈性的超前部署」，應該感到驕傲，因為是以民主來戰勝病毒，而不是鐵腕，未來該怎麼走，在於所有人民，這也展現德國文化最令人讚賞的精華「人性尊嚴與社會反省」。

接著，陳建仁提到，中央疫情指揮中心宣布經過36天煎熬之後的「0確診病例」，真是天佑台灣，讓我們能夠在2300萬人民的同心協力下，看到新冠肺炎疫情可以管控的一線曙光。

陳建仁認為，台灣這個自由民主、開放透明、彼此尊重、相互關懷的美麗國家，更讓全世界看到面臨瘟疫和死亡的威脅時，全民如何從驚慌恐懼中學習成長，攜手團結共度難關，以及積極幫助處於困境的國家，「確實，我們展現了在危機中的無比堅強和慈悲！」