「武漢→德國」中歐班列恢復運行　陸續推一帶一路

▲新冠肺炎疫情影響中歐班列運行。（示意圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸自官方數據顯示「本土疫情趨緩」後，推動人、物流往來有序恢復。據央視報導，一列10多天前從湖北武漢出發的列車，已於14日抵達德國，除裝載防疫物資，還有企業復工復產所需零組件，這是自新冠疫情防控啟動以來，從武漢發出的首趟中歐班列。

建設中歐班列是中國為推動「一帶一路」倡議，與歐洲強化貿易、人流往來的重要政策。截至2019年，可以通達歐洲15個國家44個城市，其中西安→米蘭的「長安號」列車為例，於疫情期間也保持運行，用以載運生活物資和醫療物資。





▲從武漢發車的中歐班列恢復運行，央視採訪德國當地負責人。（圖／翻攝自央視）

惟新冠肺炎疫情從武漢爆發後，由於湖北疫情嚴峻，影響中歐班列運轉，因此直到武漢4月8日解除通道管制前幾天，該從武漢始發，經過10多天抵達德國北萊茵-威斯特法倫州杜伊斯堡港貨運場站的班列，經央視報導，已恢復常態化運行。

據了解，該班列所載貨物包括醫用無紡布、醫用桌布等防疫物資，以及汽車配件，電子產品和通信光纖等企業復工所需物資，隨車貨物將分撥至德國、法國、俄羅斯、捷克、波蘭等國。

中國駐杜塞爾多夫總領事馮海陽指出，中歐班列（武漢）恢復常態化運營，是中國新冠肺炎疫情防控工作取得重大勝利的真實寫照。

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