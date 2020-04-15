遭禁賣投資型保單「史上暫停最久」！系統改善計畫超過6個月沒報　南山人壽回應了

▲南山人壽新系統連環出錯，被金管會暫停投資型保單新業務，已停逾半年。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽因「境界」新系統連環出錯，2019年9月被金管會暫停投資型保單新業務，如今已停逾半年，仍沒有復辦跡象。保險局14日表示，南山人壽尚未函報投資型保單資訊系統的改善計畫，因此還不能辦理相關業務；對此，南山人壽回應，已持續投入人力與資源優化系統。

關於南山人壽系統改善回報進度，金管會保險局副局長張玉煇表示，南山人壽目前尚未函報系統改善計畫，因此還不能辦理投資型保單的新業務；至於何時才能恢復這項業務，則須等到南山人壽系統改善完成，呈報金管會核准，且經過第三方機構驗證通過後才可以恢復。

對此，南山人壽表示，持續投入人力與資源，致力系統效能提升與功能優化，也邀請外部專家參與定期追蹤改善；將再向主管機關函報系統改善計畫，提供客戶更周全、多元的保險保障選擇。

南山人壽「境界」新系統斥資百億元，卻不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，遭金管會重罰3000萬元，董事長杜英宗停職2年，並暫停販售投資型保單相關業務，直到系統完善為止。

從2019年9月計算，南山人壽投資型保單已停逾半年，創下保險業被暫停業務時間最長的一次。

南山人壽要改善境界系統問題，在保單帳務上必須作到零失誤，且金額數據、保戶投資標的不能出現任何錯誤，將系統經過第三方認證並報請金管會，驗證通過後，才有機會恢復投資型保單的業務，要購買南山人壽投資型保單的民眾還需再等等。