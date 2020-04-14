囂張男酒駕肇事還打人　副駕友人頂包「車我開的」下場慘

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名男子酒駕擦撞貨車，竟惱怒持鋁棒毆打貨車司機，砸破擋風玻璃，造成司機左手受傷，警方獲報到場時，聞到男子身上有濃濃酒味，同車友人連忙謊稱「車我開的」，警懷疑有詐，調閱監視器影片，戳破男子謊言，經酒測值為0.46mg/L，訊後男子依傷害、公危送辦，頂包友人依頂替罪移送偵辦。

▲蔡男酒駕肇事持鋁棒打人，友人頂包說謊，警方戳破謊言，民眾將事件拍下貼網 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場聞到蔡男身上有酒味 。（圖／記者陳以昇翻攝）

14日上午6時許，33歲蔡姓男子酒後開車要送35歲翁姓友人回家，在行經新北市林口區仁愛路二段時，不慎與53歲翁姓貨車司機發生擦撞，蔡男當場惱怒，持鋁棒衝下車猛砸貨車擋風玻璃「下來講啊！XXX」

翁姓司機才剛開車門，鋁棒已經朝他頭部招呼，立刻舉起左手擋住，造成手部擦挫傷；雙方在大馬路上口角爭執時，有民眾目睹後打電話報警，並將過程拍攝下來貼到臉書「林口大家庭」不公開社團。

警方獲報到場，聞到蔡男身上有濃濃酒味，但他竭力否認，同車的翁男立刻接話，「車我開的」，但警方懷疑事有蹊蹺，立即調閱事發現場CCTV，發現蔡男怒氣沖沖持鋁棒直接從駕駛座下車，根本說謊！當場被警識破。

蔡男見事跡敗露只好低頭承認，友人翁男也坦承頂包，經酒測值蔡男為0.46mg/L，超過法定標準值，訊後將他依傷害、公共危險罪送辦，翁男依刑法第164條第2項頂替罪移送偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警方調閱監視器戳破謊言。（圖／記者陳以昇翻攝）