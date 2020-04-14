過敏、新冠肺炎症狀類似　醫點出「關鍵轉變」：你就要小心！

▲台灣有不少人都是過敏兒。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）本土病例案386本身有過敏問題，有流鼻水和鼻塞症狀，難以釐清發病日，也讓不少有過敏體質的民眾，擔心自己是否也會中鏢卻不知情。對此，台大醫院小兒科主任黃立民表示，除了看症狀和以前有沒有不同之外，也要觀察出現症狀的時機，鼻水量不少、有一些顏色就要小心，有疑慮就應該就診。

根據中央流行疫情指揮中心公布的資料顯示，案386是案195（美國境外移入）的同住男友，兩人3月19日曾碰面吃飯，同月21日有住在一起，案195在3月23日確診，案386則是在4月12日確診，如果從3月19日算起，間隔長達25天，是目前從接觸到確診間隔最長的個案。

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此外，案386本身有過敏問題，常出現流鼻水和鼻塞症狀，居家隔離期間沒有其他不適，是在後來回溯擴大採驗才確診。指揮中心發言人莊人祥坦言，這樣的確很難釐清案386的發病日。

而要如何分辨是過敏還是新冠肺炎，症狀改變是觀察點。黃立民指出，譬如說以前過敏大部分是鼻塞、打噴嚏，且頻率不高，以鼻塞為主；那現在過敏如果是以鼻塞加上流鼻水，且鼻水量還不少，「你就要小心，或者是鼻水有一些顏色。」

▼黃立民受訪。（圖／東森新聞）



一般來說，過敏患者如果有流鼻水、鼻塞或氣喘，大多會集中在早上、晚間和運動時，如果患者有疑慮就可針對這三個時機點記錄症狀，再看看最近有沒有接觸過敏原；如果沒有接觸也沒有發燒、呼吸道症狀，且無旅遊史或接觸史，建議可先到耳鼻喉科或風濕免疫科就醫。

黃立民指出，「常碰到有家屬或病人自己都認為，我這個症狀是來自於什麼，從他以前的生活經驗，這一次發生他還是認為是他的事情。可是事實上，這次可能是一次性的事情，譬如說其實是冠狀病毒感染，尤其如果這個人突然想起來，我最近才跟美國回來的人接觸，那我的疾病又有一點改變了，就要提高警覺去跟醫生講這件事情。」

既然過敏症狀和新冠肺炎確診者的症狀相似，那有呼吸道過敏症狀的人，是不是都應該要回溯採檢呢？對此，黃立民認為，「其實也不用回頭啦，反正台灣現在靠的是一個社區防疫網嘛，因為我們真的是大家都非常配合戴口罩、勤洗手，那即使人跟人的距離有時候拉不開，可是安全性相當高。」

指揮中心指揮官陳時中表示，今年呼吸道就醫人數只有去年同期的6成，大家可以放心。但如果有和檢疫或確診者接觸過，應該盡快告知醫師，避免錯失治療時機。

▼若民眾有疑慮就應該就診。（示意圖／記者嚴云岑攝）