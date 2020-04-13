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性侵養女案藏恐怖細節！牽出民間送養「黑色鏈條」：女孩多是賣給那種禽獸

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記者蔡儀潔／綜合報導

李星星（化名）因從小一直不順，生母認為找個養父母能沖災氣，就被「送養」給傑瑞集團的副總裁鮑毓明，然而3個月後，剛滿14歲的她就遭到「爸爸」性侵和虐待，事件長達3年多！在全網對此事感到憤怒的同時，也有人提出疑問，為何要將女兒「送養」給一個陌生的男人？這背後其實隱藏一個恐怖產業鏈。

▲有照片顯示鮑某明脫光上衣，在「女兒」面前擺弄據稱是成人用品的膠帶。（圖／翻攝自微博）

「你是我現在的女兒，未來的妻子」，鮑毓明對養女李星星說了這話，並在3年間實行多次性侵，連生理期也不放過。不僅如此，為了控制受害人，她還給李星星播放未成年人性題材影片，「我們做的事是很正常的，電影裡大家都這麼做。」他反復糾正李星星說話的方式，不准說難受痛苦，要說「你喜歡爸爸，爸爸也喜歡你」。

▼上市公司的高管竟是變態淫魔。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，連續多日登上微博熱搜。《法制週末》指出，鮑毓明性侵養女案的背後，是一個隱秘且數量不容小覷的群體「民間送養者」。宇文無艷（網名）是百度貼吧「未婚媽媽吧」的創建人，「收養女孩的，多是賣給鮑毓明那種禽獸！」

在多個網路平台上，儘管以政策、法規問題將「送養小孩」等資訊進行了清理或遮罩，但要找到相關線索並非難事。例如，在知乎APP上以「送養」為關鍵詞進行搜索，隨即找到多條「送養小孩」貼文，在多條貼文下方，都有同一位網友，其頭像旁邊留下了自己的聯繫方式。

法治週末記者以「諮詢如何領養孩子」為名，加上述網友為好友，隨即收到訊息。對方稱自己已經「領到」了孩子，「訂的時候孕婦才懷孕8個月，現在『我女兒』一個多月」，為了得到這個「女兒」 ，自己花了人民幣4萬元。

▼ 知乎上的貼文 。（圖／法制週末）

▲▼ 黑色產業鏈曝光 。（圖／法制週末）

通過該網友，一個名為「愛心救助站二」的QQ群組隨之曝光。據悉，這個群組專門提供送養、收養服務，一旦收養成功，當事人必須退群；3名群管理員有著不同的分工，其中「客戶負責人」在群裡發送了一份名單，「河北，孕，36週，女，低補……廣東，孕，37週，男，中補…… 」。

這所謂的「補」，意即「補償款」，某種意義上說，也可以理解為送養者開出的價格，「低補」即為「補償款」低。當被問到「請問是合法領養嗎？」時，對方表示，「合法去福利院，別在這裡找。我們不犯法，也不合法。」

▼ 群組專門「提供送養、收養服務」 。（圖／法制週末）

▲▼ 黑色產業鏈曝光 。（圖／法制週末）

另外，另一位「仲介」群主則表示，自己的資源很多，不光有領養群，還有「假結婚給孩子上戶口」群等。據其介紹，送養者不僅僅是一些未婚媽媽，還有生二胎三胎的，孩子男女都有，而且就她經手的送養和收養而言，已出生的孩子比待產的價格低，但至少也要人民幣10萬元起。

北京勇者律師事務所律師王小艷分析了民間送養群體的構成情況。她指出，民間送養者包括無力撫養小孩的家庭或單親（包括未婚、離異、喪偶）媽媽等，一些人在重男輕女觀念影響下送養女嬰，此外還有親屬之間的「過繼型」送養等。

▲▼ 黑色產業鏈曝光 。（圖／法制週末）

中共中央黨校（國家行政學院）社會和生態文明教研部副教授王曉莉則指出，在計劃生育非常嚴格的時期，農村地區生男偏好嚴重，非法鑑定胎兒性別、非法墮胎情況嚴峻，送養女兒的情況時有發生。

她接著稱，如今，隨著國家經濟社會的發展，重男輕女的現像已經大有改觀，但在農村地區深化土地和集體產權改革過程中，男女不平等的資源分配現象仍普遍存在，此外因為「養不活」孩子而將其送人的情況已經非常少了。

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