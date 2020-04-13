非洲多國抗議公民在廣州被歧視　陸外交部深夜回應：一定親切對待

▲許多在廣州的非裔人士反映受粗暴對待。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期新增多起新冠肺炎境外移入病例，廣州因此傳出多起非裔人士遭歧視的事件，引起非洲多國聯合向中國政府抗議。中國外交部發言人趙立堅12日深夜表示，非洲人士在華一定會得到公平公正、親切友好的對待，外交部將繼續同廣東方面密切對接，積極回應非方的合理關切和正當訴求。

趙立堅指出，面對新冠肺炎疫情這場突如其來的全球公共衛生危機，世界各國均採取了一系列管控措施，以阻遏疫情蔓延，中國採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，取得重要階段性成效，「但目前外防輸入、內防反彈形勢嚴峻，特別是隨著國際疫情持續蔓延，疫情輸入的壓力不斷加大。」

▼奈及利亞議長召見中國駐奈及利亞大使，反映歧視情況。（圖／翻攝推特）



趙立堅提到，中非是好朋友、好夥伴、好兄弟，中非友誼是過去幾十年來，雙方在爭取國家獨立和民族解放、致力於發展經濟和改善民生的進程中結下的，歷經風雨考驗，是中非人民共同的寶貴財富，「2014年西非三國暴發埃博拉疫情后，中國政府率先馳援，同非洲國家和人民並肩抗疫。新冠肺炎疫情暴發後，中非雙方再次團結一致、共克時艱，中非友誼得到新的昇華。」

趙立堅表示，在中國人民抗擊疫情的關鍵時刻，非洲國家和人民給予有力聲援和支持，他們銘記在心，並克服各種困難向所有非洲在華人員特別是留學生給予關愛和保障，「在非洲疫情日趨嚴峻的形勢下，中國從政府到民間都積極行動起來，緊急馳援非洲，多批援助物資已運抵非洲，帶去了中國人民對非洲兄弟姐妹的深情厚誼，體現了中非間相互支持、相互幫扶的優良傳統，得到非洲國家和非盟的高度評價。」

趙立堅指出，中方在自身抗疫任務艱鉅的情況下，仍通過各種渠道向非盟和非洲國家提供了檢測試劑盒、口罩、防護服和護目鏡、防護面罩、額溫槍、醫用手套和鞋套、呼吸機等大量物資，「疫情無情人有情，下一步，中方還將繼續向非洲兄弟提供更多力所能及的幫助。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅提到，中國政府在疫情防控過程中，一貫高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍，「疫情發生以來，廣東高度重視對包括非洲籍人士在內的所有外籍人士確診病例的救治工作，制定專門方案，作出妥善安置，成功救治了一些非洲籍危重病例，最大限度保障了他們的生命安全和身體健康。」

趙立堅強調，針對當前一些非洲朋友的關切，廣東方面高度重視，迅速進行梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括按照無差別對待原則落實各項健康管理服務，指定專門酒店供需要醫學觀察的外國人入住，適當減免經濟困難人員住宿費用；同外國駐廣州總領館建立有效溝通機制；堅決反對任何種族主義、歧視性言論等。

趙立堅還說，中國人民一直視非洲人民為風雨同舟、患難與共的伙伴和兄弟，中非友誼在中國大地深入人心，牢不可破，「非洲的朋友們在中國一定會得到公平公正、親切友好的對待，外交部將繼續同廣東方面密切對接，積極回應非方的合理關切和正當訴求。」