陳時中今出席行政院記者會　說明快篩試劑、疫苗研發





▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情蔓延全球，行政院通過第二階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，為了每天向國人報告進度，行政院自清明連假過後每日下午召開記者會，說明相關議題與進度，13日的記者會主題為「醫藥防疫科技研發」，疫情中心指揮官陳時中預定下午4時親自出席，說明快篩試劑與疫苗研發的進度。

各國目前正積極研發快篩、疫苗和治療藥物，而台灣在快篩研發上在近日也傳出好消息。國家衛生研究院、國防醫學院預防醫學研究所合作，利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），投入新冠病毒快篩試劑開發，目前已能檢測3種病毒，當滴入檢體後，最快15分鐘可完成，未來希望能做得像驗孕棒試劑一樣簡單好用。

國衛院日前表示，目前所開發的快篩試劑，已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白（spike protein），檢體滴入後，測試線與對照線皆為顯現，若呈現2條線為陽性，只有1條線代表陰性，整個測試時間約在15分鐘左右可完成。

行政院13日下午召開記者會，主題為「醫藥防疫科技研發」，除了陳時中會出席報告快篩試劑與疫苗研發的進度，科技部長陳良基、經濟部次長林全能等人也會出席說明相關業務進度。