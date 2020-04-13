　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中今出席行政院記者會　說明快篩試劑、疫苗研發

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會,陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情蔓延全球，行政院通過第二階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，為了每天向國人報告進度，行政院自清明連假過後每日下午召開記者會，說明相關議題與進度，13日的記者會主題為「醫藥防疫科技研發」，疫情中心指揮官陳時中預定下午4時親自出席，說明快篩試劑與疫苗研發的進度。

各國目前正積極研發快篩、疫苗和治療藥物，而台灣在快篩研發上在近日也傳出好消息。國家衛生研究院、國防醫學院預防醫學研究所合作，利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），投入新冠病毒快篩試劑開發，目前已能檢測3種病毒，當滴入檢體後，最快15分鐘可完成，未來希望能做得像驗孕棒試劑一樣簡單好用。

國衛院日前表示，目前所開發的快篩試劑，已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白（spike protein），檢體滴入後，測試線與對照線皆為顯現，若呈現2條線為陽性，只有1條線代表陰性，整個測試時間約在15分鐘左右可完成。

行政院13日下午召開記者會，主題為「醫藥防疫科技研發」，除了陳時中會出席報告快篩試劑與疫苗研發的進度，科技部長陳良基、經濟部次長林全能等人也會出席說明相關業務進度。

ET快訊
快訊／臉書恐嚇白冰冰！　女網友抓到了　
何妤玟「老公是粉絲」狂追半年閃婚！婚後被嫌「老了神經病」分房
驚悚影片曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」
台男鼻塞隔25天才確診！過敏族嚇問分辨法　醫列出「兩點不同」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沒女陪侍KTV實名制吸引別縣市仿效　盧秀燕：生活不便總比封城好

高雄28位跨黨派議員逆襲成功！10天內將召開臨時會　籲韓國瑜別當「媽寶」

遼寧號通過巴士海峽　美軍RC-135W戰略偵察機再現南中國海

不理星國總理夫人何晶「Errr...」風波影響　外交部回應了

王淺秋反譏罷韓團體遞狀：這不是氣爆案、不是貪污舞弊

員警壓制拒檢屁孩挨批執法過當　侯友宜：支持分局作法

罷韓團體遞狀「反」反制韓國瑜：高雄人自力救濟的民主除錯機制

陳時中今出席行政院記者會　說明快篩試劑、疫苗研發

「清明過後每日10病例以下」　陳建仁曝全球疫情觀察時間點

星國總理夫人「呃...」掀論戰　名嘴點關鍵：千萬別中計！

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

沒女陪侍KTV實名制吸引別縣市仿效　盧秀燕：生活不便總比封城好

高雄28位跨黨派議員逆襲成功！10天內將召開臨時會　籲韓國瑜別當「媽寶」

遼寧號通過巴士海峽　美軍RC-135W戰略偵察機再現南中國海

不理星國總理夫人何晶「Errr...」風波影響　外交部回應了

王淺秋反譏罷韓團體遞狀：這不是氣爆案、不是貪污舞弊

員警壓制拒檢屁孩挨批執法過當　侯友宜：支持分局作法

罷韓團體遞狀「反」反制韓國瑜：高雄人自力救濟的民主除錯機制

陳時中今出席行政院記者會　說明快篩試劑、疫苗研發

「清明過後每日10病例以下」　陳建仁曝全球疫情觀察時間點

星國總理夫人「呃...」掀論戰　名嘴點關鍵：千萬別中計！

做空機構狙擊瑞幸、愛奇藝　他點名「中概股」要當心　

過敏、新冠肺炎難分！專家：流鼻水狀況「跟以往經驗不同」要當心

沒女陪侍KTV實名制吸引別縣市仿效　盧秀燕：生活不便總比封城好

丘美珍／新加坡總理夫人那一聲Errr…，為了什麼？

高雄28位跨黨派議員逆襲成功！10天內將召開臨時會　籲韓國瑜別當「媽寶」

蘇南／【紓困2.0】經濟「疫」蹶不振　如何修法把餅做大

遼寧號通過巴士海峽　美軍RC-135W戰略偵察機再現南中國海

中方隱匿疫情讓「吹哨人蒙冤」 崔天凱：李文亮是位好醫生

墨西哥證交所主席逝世享壽70歲！3週前染新冠住院治療

福特Focus最終性能版 RS開發終止？歐盟排放法規打了原廠一巴掌

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

政治熱門新聞

醫護姊妹花確診　推出病房一片掌聲

范世平6點反酸唐湘龍力挺譚德塞

星總理夫人掀論戰　名嘴：別中計！

陳玉珍出聲了　為「中華民國台灣」抱不平！

快訊／共軍遼寧號「連兩日」現身台灣東部外海　

員警壓制拒檢屁孩執法過當？　侯友宜：支持分局作法

捐口罩被冷語呃...　外交部還原事實

影／蘇巧慧逼問「民眾黨空降怎辦？」時力委員哀嚎

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

陳建仁提醒全球疫情要觀察到這個時間點

張經義來自台灣　張麗善：雲林的子弟雲林挺

一席話惹怒藥師　王婉諭道歉了！

不理星國總理夫人「呃...」影響　外交部回應了

共軍遼寧艦現身台灣東部外海　他曝最大隱憂

更多熱門

相關新聞

少年高燒不符入院資格轉院突病逝　醫：在台真的要惜福

少年高燒不符入院資格轉院突病逝　醫：在台真的要惜福

急診科醫師吳昌騰表示，「身在台灣，我們真的要惜福啊！我們有幸生活在最好的地方。」他也分享美國的防疫現況，「所以有人說，新冠疫情正在逼死美國弱勢的人民…在台灣，你能想像一個正在死亡線上垂死掙扎的孩子，來到了可以救他的醫院，因保險卻被拒絕的場景嗎？」

「疫」外衝擊員工爆料減薪？　瓦城：依業績量體排班、員工減少加班

「疫」外衝擊員工爆料減薪？　瓦城：依業績量體排班、員工減少加班

關鍵字：

陳時中快篩試劑疫苗新冠肺炎行政院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

白冰冰遭咒「下去！跟妳女兒一樣死在水裡」　怒報警

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

爸媽在家等她吃飯　女兒遭公車輾亡

更多

最夯影音

更多
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」
台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面