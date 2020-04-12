全台累積388例「109人康復」　最新3例關係曝！出現解隔離「上班」再確診

▲本日新增確診關係圖。（圖／曾梓倩製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎確診今（12）日新增3例，為2例境外移入及1例本土。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

目前台灣累積確診達388例，包括333例境外移入和55例本土個案，至於解隔離者則有109人。

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另外，針對案386，指揮中心發言人莊人祥說，他在居家隔離期間沒有問題，從居家隔離結束後有做自主健康管理，並曾經去上班、買東西，不過都有全程戴口罩，根據自主健康管理的方式做，有關他在公司接觸的人，明天才會去他的公司匡列，因為今天公司沒上班。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4月12日新增個案：

案例386：20多歲 男性 案195同住友人(本土)

是案195的同住友人，當初案195確定為境外移入確診個案時，案386便進行居家隔離，後來回溯相關個案發現有過敏症狀，採檢後今日確診。

案例387：40多歲 男性

於2月20日前往美國工作，3月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行服藥並無就醫，4月10日返國時機場採檢，於今日確診。

案例388：40多歲 女性 案358的妻子

1月13日與案358一同前往英國探親，4月2日抵台後，居家檢疫期間出現味覺及嗅覺喪失，於3日就醫採檢，今日確診。

回顧「案195」20多歲女性為案137、145的同行友人，3月5日至19日前往美國旅遊，返台後進行居家檢疫，3月20日出現乾咳、喉嚨痛等症狀，21日通報採檢後，於23日確診。

▼已經6天維持在3人以下了。（圖／曾梓倩製）