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3D模擬病毒室內傳染力　咳一聲…可擴散兩條走道+停留6分鐘

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實習記者施怡妏／綜合報導

新冠病毒主要透過分泌物或是飛沫傳染，芬蘭科學家近日公布3D模型顯示，只要確診患者在超市內咳嗽、打噴嚏或是講話，飛沫中攜帶病毒的氣溶膠雲（aerosol cloud）可以擴散到遠達2個走道之外，且可以停留達6分鐘之久。

綜合外媒報導，確診感染的患者只要咳嗽，病毒可以越過2個貨架，剩下留在原地的部分粒子可停留6分鐘之久，比一開始估計的時間還要長。研究人員分別來自四個不同的地方，分別是阿爾託大學、芬蘭氣象研究所，以及芬蘭VTT技術研究中心和赫爾辛基大學。研究人員考量到通風問題模擬場景，分別在相同的起始條件下進行研究。

阿爾托大學（Aalto University）助理教授沃里寧（Ville Vuorinen）表示，「確診病患咳嗽之後離開，在原地會留下帶有新冠病毒的氣溶粒子，這些微小的粒子最後會進入到周遭的人的呼吸道內。」

▲▼新冠肺炎 防疫 群聚 傳統市場 戴口罩 社交距離。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政府呼籲民眾，出門在外要戴口罩，並保持社交距離，避免飛沫傳染。（圖／記者屠惠剛攝）

研究人員模擬小於20微米的氣溶粒子在空氣中的移動，乾咳所產生的粒子通常會散播小於15微米的粒子，這種大小的粒子不會掉到地板上，而會隨著空氣流動漂浮，或是停留在原來的地方，若周遭的人接觸到，很有可能就會因此而感染。研究團隊建議，少去人多的地方，避免近距離的飛沫傳染。

 
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