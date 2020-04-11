12日起夜間氣溫剩15度　高雄區農改場籲：作物嚴防寒害

▲12日起，夜間最低溫將降至15度，高雄區農業改良場提醒農友嚴防寒害 ，圖架網防寒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

春季天氣多變化，根據中央氣象局天氣預報，高屏地區1日白天高溫在27度以上，但預計自週日(12日)開始，夜間最低溫將降至15度，高雄區農業改良場提醒農友注意天氣變化及作物生長情形，適時對於劇烈天氣變化進行防範措施，以減少損失。

▲▼成熟期的蓮霧果實對低溫敏感，宜適時採收、水稻抽穗易結實不良。



根據中央氣象局一週天氣預報，高屏地區這兩天白天高溫仍有27至30度，夜晚低溫預計20至21度，但在12日將轉為有雨天氣，並明顯降溫，夜間溫度預計降至15度。

低溫的天氣型態將持續至下周三(15日)，夜間最低溫都在15至16度，白天最高溫24至28度。此溫度對於熱帶作物威脅不大，但對於目前正在抽穗期的水稻，可能造成不稔，影響一期作產量。

高雄場戴順發場長指出，目前高屏地區水稻正值孕穗至抽穗期，對於低溫較敏感，遇17度以下低溫常發生不稔或穎花退化，造成結實不良。建議低溫期間採深水灌溉，尤其夜間低溫期應加高水位，維持土溫，有助於減緩低溫造成的損害；另，高低溫差大也易使植株抵抗力減弱，此時更應注意防範發生葉稻熱病及穗稻熱病，適時以推薦藥劑預為防治，以減少因病害所造成產量與品質的損失。

果樹方面，高屏地區果樹類作物以蓮霧對低溫較敏感，目前多數批次已採收完畢，春、夏果品種以泰國種紅寶石蓮霧為主，及部分晚花的南洋種蓮霧，若已謝花、接近合臍期的果實，低溫來臨前可先行套袋，以保護果皮；蓮霧果實轉色後接近採收期時對於低溫較敏感，遇12度以下低溫有果皮損傷風險，山區果園應特別注意氣象變化及監測果園溫度，並考量果實生長狀況，適時採收。

蔬菜方面，瓜類蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議低溫來臨前適度調高磷、鉀肥比例，以減緩低溫傷害。遇低溫來襲時，可在網室頂部也覆蓋一層紗網，加強低溫阻隔的效果；氣溫回暖後，須儘速將加蓋的圍網移除，以避免濕度過高反而引起病害。