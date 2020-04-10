案379「主婦一夕變紅牌」！醫師笑回：這就是人性，男士們勇敢面對吧





▲確診酒店女公關隱匿身分，陳時中說確實有難言之隱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379就是台北某知名酒店女公關，該案疫調本來宣稱自己生活單純，結果被爆出竟然是酒店公關，導致全台酒店、舞廳全面停止營業。婦產科醫師蘇怡寧見怪不怪笑著表示，「這就是人性」。

陳時中表示，案379因為怕家人知道她在酒店上班，認為是「確有難言之隱」。結果疫調從「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」的主婦，一夕變成酒店紅牌女公關，全國震驚。蘇怡寧醫生在個人粉專上發文寫道，「死了死了，如果這幾天出現了成年男性無明顯接觸史的確診本土案例，我猜十之八九應該跟這個有關吧。」

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身為婦產科醫生的蘇怡寧笑笑表示，「說實在的我已經很習慣了」，在門診遇到長菜花的個案，十個有九個都說是公共廁所馬桶不乾淨，或是泡溫泉造成的，「我也都笑笑的，不過這就是人性啦。」

蘇怡寧在文章最後寫道，「在這件事上坦白不一定能被從寬我知道」，但是為了國家，也為了自己的健康，有去過的各位男士「勇敢一點，面對吧」。確診的女公關上週二、五、六上班，調閱她近日上檯記錄，發現每日接觸至少超過50人，而且最近還有跟客人出場的紀錄。