百萬人明起大遷移！重災區雅加達移工失業返鄉　專家示警：染疫數3千→200萬

▲印尼每年齋戒月都會有上千萬人踏上返鄉之路。今年齋戒月預定自4月23日到5月23日展開。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

印尼經濟重鎮雅加達疫情嚴重，當局下令自10日起啟動大規模社會限制措施，包含社會疏離、部分企業在家辦公等，250萬名移工也因失業離開雅加達，踏上返鄉之路，讓印尼大規模人口移動提前展開。專家警告，若不採取嚴格防疫措施，確診病例數將上看200萬。

彭博報導，大雅加達地區人口約佔印尼總人口數11%，但在印尼近3000名染疫者、240人死亡的新冠肺炎疫情統計數據中，有大約三分之二的人來自該區域。

根據雅加達最新政策，除了醫療、運輸等8大產業，公司行號應該要啟動在家辦公措施，大眾運輸系統營運時間與乘客數受到限制，學校關閉，加強巡邏的執法人員有權解散5人以上的集會活動。而這些政策使得平時所需的工作機會逐漸枯竭，促使移工踏上返家之路。

▲ 印尼人員在街頭進行消毒工作。（圖／達志影像／美聯社）

更令人關注的是，為期一個月的齋戒月預定自4月23日展開，澳洲迪肯大學全球伊斯蘭政治學教授格雷格巴頓（Greg Barton）直言，這與中國農曆年返鄉的狀況相當類似，返鄉人潮將點燃疫情風暴，若確診者最終前往爪哇島等偏遠地區，當地資源將被消耗殆盡。

此外，印尼大學公共衛生教授潘度瑞歐諾（Pandu Riono）坦言，根據預測，5月底前的總感染人數可能高達9.5萬人，且若不採取嚴格防疫措施，確診病例數將上看200萬，「我們需要的是採取全國性措施，因為這不是普通的病毒，且疫情不僅在雅加達地區蔓延，全國都受到威脅。」

▲印尼醫療工作者如今面臨防護物資短缺困境，迄今已有至少24名治療染疫者的醫師病逝。圖為當地居民戴上口罩埋葬一名死於新冠肺炎的患者。（圖／達志影像／美聯社）

然而，印尼總統佐科威（Joko Widodo）現階段拒絕發布旅行限制與區域隔離禁令，稱此舉將讓貧困人口受到嚴重衝擊。

在雅加達工作的吉哈諾（So Juharno）提到，他本來想要繼續待在雅加達4周，但如今已經沒有繼續待下去的必要，計畫與妻子、孩子返回250公里外的西爪哇島村莊，「我很快就會失業，沒有收入，回到我的村莊，至少我不用擔心食物的問題，因為現在正是豐收的季節」，儘管政府有現金補貼政策，「但我不想再等下去，然後面臨可能被告知『沒有資格』的狀況，我還有家要養。」