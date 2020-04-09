漫威新作將登串流平台首映！　Disney+訂戶衝破5000萬

▲Disney+推出後訂戶增加速度極快。（圖／取自Disney+官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Disney+ 推出之後成了串流影音新星，僅5個月便擁有超過5000萬用戶。兩個月前 Disney+ 就報告已有2860萬訂戶，而僅僅又花了兩個月時間，訂戶再增加了2200萬，成長的速度相當驚人，也令對手們感到壓力。

Disney+ 原本預測，達到6000萬至9000萬訂戶將需要五年的時間，沒想到去年11月在美國和荷蘭推出後，一天之內就註冊了 1000萬以上的用戶；此外，它們在國際行銷的部分特別成功，拓展國家包括英國、荷蘭、義大利、印度、德國、西班牙、瑞士和奧地利等14個國家，其中印度就佔了800萬。數據顯示，由於疫情緣故，Disney+ 正在迅速擴張。

▲Disney+限定影集《洛基》。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

Disney+ 董事長 Kevin Mayer 表示，對 Disney+ 能在全球引起數以百萬計的共鳴感到謙卑，對於它們今年計劃在整個西歐和拉丁美洲、以及日本的持續擴張來說，是一個很好的預兆。「用偉大的故事來啟發和振奮人心， Disney+ 能為人們帶來如此巨大的歡樂，我們感到幸運。」

它們期望未來備受期待的漫威和盧卡斯電影公司系列影片首映，能夠引起更多訂戶的增加，漫威的《獵鷹和酷寒戰士》首映定在8月、《汪達與幻視》定於12月，星際大戰首部曲《曼達洛人》（The Mandalorian）則定在10月首映。

▲《冰雪奇緣2》。（圖／迪士尼提供）

迪士尼最近也動作頻頻，它們正在尋找某些途徑在 Disney+ 上發佈限定節目，《冰雪奇緣2》和皮克斯動畫《1/2的魔法》（Onward）提早被加入串流，《阿特米斯奇幻歷險》（Artemis Fowl）原本打算上映，現也將以 Disney+ 獨家串流媒體的形式首次亮相。



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