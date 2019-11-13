Disney+影音平台上線！月費約新台幣213元　目標是2024年底至少6000萬訂戶

▲美國時間11月12日Disney Plus串流頻道正式在美國、加拿大、荷蘭上線。（圖／翻攝自twitter／Disney+）

記者謝仁傑／綜合報導

美國時間11月12日凌晨Disney +串流頻道正式在美國、加拿大、荷蘭上線，其中包括數千種Disney擁有的電視節目和電影，與Netflix和亞馬遜影片等其他線上串流媒體平台展開競爭。

Disney +每月只需支付6.99美元（約新台幣213元），訂戶就可以觀看多達500部電影和7,500部電視節目，節目包括Marvel、Star Wars、Pixar及工作室的原創作品，擁有最紅的節目和最夯的電影。例如《辛普森家族》和《復仇者聯盟：終局之戰》。再根據這些品牌和其他品牌增加了一系列原創節目和電影，其中最令人期待的是預算龐大的《星球大戰》衍生作品《曼達洛人》。Disney +新劇集將每周播出。

競爭對手Netflix這回丟失了許多Disney的內容，Apple TV +也因只提供原創作品因而選擇較少。迪士尼聲稱，經過多年的準備，「就在Disney +，這是娛樂業巨頭提供的幾乎所有內容的串流媒體服務，它可以與Netflix、Apple TV +和HBO Max等在內的新興競爭對手們一較高下。」

▲《星球大戰》衍生作品《曼達洛人》令人相當期待。（圖／翻攝自Disney+）

目前，Disney+平台的用戶數目標已經明確，CEO艾格表示，到2024年底，Disney+能迅速吸引至少6000萬訂戶；相比之下，計劃在2020年5月上線的HBO Max，目標在2025年將達到至少7500萬訂戶。雖然蘋果和NBC Universal推出的Peacock未透露用戶目標，但兩家公司也已具有一定的用戶基礎。

11月12日凌晨，Twitter上刷了許多Disney +訂閱者的螢幕截圖，當Disney +推出時，人們重新發現他們錯過的經典電影或他們多年未曾看過的電視連續劇，例如《X戰警：進化》或《獅子王》。當人們只是想擁抱與他們一起成長的節目和電影，這就是只有Disney +才能使用的武器。

▲Disney+ 何時才能在台灣正式上線尚無法確認。（圖／取自twiiter／Disney+）

Disney +在美國、加拿大及荷蘭上線後，11月19日也將於澳洲和紐西蘭登陸，預計2020年3月31日在英國、德國、法國、義大利、西班牙等地推出服務。迪士尼先前表示，接下來兩年內會陸續在歐洲、拉丁美洲及亞太地區推出服務，持續拓展全球版圖。

至於台灣官網，目前只能登記用戶信箱，還無法提供內容，迪士尼粉絲可能還要再等上一段時間！

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