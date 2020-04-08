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別忘了聽障人士！女大生自製「透明口罩」免費送　1天募資10萬

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▲▼女大生自製透明口罩，免費送給聽障人士。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲勞倫斯自製的透明口罩可以清楚看見嘴形。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，全球各國對於口罩的需求量大增，對於一般人來說戴口罩隔絕病毒是再自然不過的事，但對於聽障人士來說，口罩擋住了人們的表情和唇形，讓他們在疫情之下感到更加恐慌。美國一名女大生就自創了「透明口罩」，讓聽障人士能夠清楚看見對方的唇形，這款口罩的募資計畫也在1天內迅速達標。

綜合外媒報導，在美國東肯塔基大學（Eastern Kentucky University）主修聾啞教育的勞倫斯（Ashley Lawrence），在新冠肺炎疫情爆發後發現，當她戴上口罩和聾啞人士對話時，對方無法透過唇形和表情，完全理解她的意思。因此勞倫斯決定，親手製作透明的聾啞口罩，幫助這些人在疫情期間，能夠兼顧防疫和溝通。

勞倫斯和他的母親利用家中的床單，裁剪出口罩的形狀，在中間縫上透明的塑膠軟片，如此一來，就能清楚看到表情和嘴形的變化。不過勞倫斯也說，他們還會繼續改良這款口罩，「如果有裝助聽器的話，口罩繩子無法掛在耳朵後，所以正在嘗試將口罩綁在頭上或脖子上。」

這款口罩也開放在GoFundMe募款，用來抵銷材料與成本費，至於口罩本身，則是免費給予所有需要的人；勞倫斯說，「我不收取任何費用，因為我認為當你需要它們，你就是需要，不該替它們付錢。」而募資計畫也在短短1天內達到3387美元（約台幣10萬元），目前勞倫斯已關閉募資，並承諾會將剩餘的款項全部捐出。

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