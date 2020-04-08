太想見老婆了…「武漢開城頭香哥」提早8hrs排隊！閘門一開飛速離開

▲武漢正式解封。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

76天前，武漢熊姓男子有些不幸，因為封城，被迫滯留武漢，不能回黃岡市見親人。76天後，他也有點幸運，在武漢開城日，成了從龔家嶺收費站「出城」的第一人。8日凌晨零時，武漢正式解除因疫情「封城」的離漢通道。和熊男一樣，有幸成為武漢「開城一刻」駕車離開武漢的車輛超過百輛。

據《封面新聞》報導，4月7日22時30分許的武漢龔家嶺收費站，此時此刻，準備離漢的車輛已排了近兩公里。熊男排在第一位，「我是下午4點來的，可能是來的早，所以搶了第一位。」

▲他提早8小時排隊，成出城第一人。（圖／翻攝自封面新聞）

熊男在武漢工作，今年春節前，老婆帶著孩子提前回到了黃岡鄉下，他本打算結束工作，在1月23日當天駕車回黃岡過年，誰知一個封城令讓他無法回家了。

76天，熊男獨自一人留在武漢，老婆帶著孩子在黃岡。武漢到黃岡80公里左右，平時駕車只需40多分鐘。而過去的76天，他怎麼也抵達不了。在得知8日凌晨零時開城，熊男下午4點便來到龔家嶺收費站，可能是來的早，排在了第一位。

22時50分，現場交警作了一次開城一刻的演練，按照交警指揮，熊男的車被招呼至入口處，隨著隔離帶被打開，他開著車，快速從第二個入口駛入了武鄂高速。

▲交警嚴陣以待。（圖／翻攝自封面新聞）

23時許，在熊男後面500公尺處，3輛浙江省車牌的車也靜靜的等候在路邊。其中一位金姓車主說，他們都是在武漢做生意的台州人，往年春節，都會選擇大年初二才回家團圓，今年因為疫情爆發武漢封城，回家與父母的團圓一拖就是76天。

離漢通道將在8日凌晨零時打開，離漢人員只需持健康綠碼，也不再需要核酸檢測報告等其他繁瑣手續。金男和朋友們決定趁離漢通道打開那一刻，就一起結伴回台州。另外一輛越野車上的女士坦言，「病毒琢磨不透，也怕政策有變，所以能趁早找就趁早了。」

4月8日零時，離漢通道打開，數百輛車魚貫而入。據記者目測，短短5分鐘，駛入高速的離漢車輛已超過百輛。

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