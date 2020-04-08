神鬼詐欺犯起底！台大前校長慘淪工具人　貴婦獻身3P捧錢送名車

圖、文／鏡週刊

前科累累的66歲詐欺慣犯許顯名，出獄後以天使基金執行董事的假身分繼續行騙，就連前台大校長李嗣涔都信以為真，淪為吸金工具。

▲許顯名故意營造多金的形象，以便找目標下手行騙，連前台大校長李嗣涔受騙，間接淪為吸金工具。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，這名詐欺犯透過管道接近李，以投資李研發的氣功機為由，請李錄製影片，藉此對外吸金，甚至盜用紀錄片導演馮錚、小提琴家張鎮洲的照片，透過交友軟體騙財騙色。馮得知後特別錄製網路影片提醒大家注意，也呼籲警方盡快逮人。

遭許顯名騙財的女子K小姐告訴本刊，李嗣涔專注氣功研究30年，發想出氣功機的概念，認為人類可藉由電的刺激，透過不同的頻率，通暢筋脈血路，就算不會氣功的人，也能藉由機器達到「治病於未病」的境界。

許顯名得知後，刻意接近李嗣涔，聲稱要投入千萬元資金推廣氣功機，由於他事先做足功課，研究過李的背景，2人一見如故，李還安排學生、國泰投信董事長張錫與許洽談合資；事後許拿著李、張錄製的宣傳影片，打著2人名號四處吸金。當時與許同居的K小姐無意中得知許的本名，扮起鍵盤柯南，才揭穿許的詭計。

66歲詐欺慣犯許顯名，11年前盜用年輕帥哥的照片，在交友網站一人分飾二角，以父子檔身分招搖撞騙，共詐騙超過20名女子，不法所得逾2億元。被害人不乏貴婦、投顧公司分析師等，由於許顯名能言善道，不少人被他唬得一愣一愣，甚至連許提出「三人行」要求，也不覺有異。

本刊調查，許先以帥哥身分，和單身、多金的熟女攀談，等取得對方信任後，謊稱自己要到美國探視生病的母親，請女網友幫忙照顧他的父親，後再以帥哥父親身分，與這些被騙的熟女碰面。

許還會以假身分佯稱「父親罹癌不久於人世」，要求她們「與父親上床，以延續生命」，令人意想不到的是，如此離譜的「三人行」謬論，部份女網友竟信以為真，被害人不乏貴婦、投顧公司分析師等。

據悉，這些女子不僅獻身、送跑車，還有人拿出上千萬元讓許代操股票，直到慘賠才驚覺受騙上當。東窗事發後，許也因多項詐欺、性侵及偽造文書罪名，鋃鐺入獄。

假釋出獄後的許故技重施，盜用紀錄片導演馮錚和小提琴家張鎮洲的照片，改以「兄弟檔」的身分持續詐騙，受害女性至今已累計約40名。一名遭許騙財的K小姐表示，當初許顯名盜用小提琴家張鎮洲的照片，在網路打造多金、斯文形象，搏取她的好感，後以「弟弟」的身分與她聊天，等取得她的信任後，再展開詐騙計畫。

K小姐告訴本刊，許顯名在聊天過程中，時常提到一位事業有成的結拜大哥，還會傳大哥與名人的合照給她看，強調大哥幫他很多忙。有天許突然說，因為在美國的母親罹患癌症，必須前往探視，因此拜託K小姐代他照顧這名結拜大哥。

K小姐答應後，許便以大哥的身分現身，並住進她家，而為了搏取她的信任，還拿出30萬元現金給她，當作寄人籬下的費用，甚至不經意地讓K小姐看到自己手中持有數百萬元支票，以及偽造「四季洋圃」公司的合作意向書，讓K小姐掉入陷阱，直至後來她才查出許過去的「豐功偉業」，憤而向眾人揭發許的惡行。

離譜的是，就在K小姐踢爆許顯名是騙子的隔天，導演馮錚竟收到女粉絲私訊，指許盜用馮的照片，在交友軟體Tinder裡，謊稱是馮的大哥，並將女粉絲騙到家中性侵。

馮得知後立刻找網紅劉沛錄製影片，痛斥許顯名的行徑，並疾呼：「如果有人在Tinder看到我，那不是我！」並籲請警方早日將騙子繩之以法。

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