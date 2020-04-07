國3生騎單車「飛車越護欄」摔駁坎　4肢癱瘓1個月「奇蹟康復」　

▲這名國3男生非常積極樂觀，術後每天配合做復健，目前狀況恢復良好，已順利出院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名國3生，在3月初下午放學時，騎自行車在電台道、國華路聯絡道轉彎處，疑以擦撞護欄摔落下方約1層樓高度的苗栗高商校園內，造成頸椎骨折、腦震盪及4肢完全癱瘓，送醫後緊急開刀救治，經1個多月的觀察及復健後，已慢慢復原並順利出院。

這名國3學生在3月3日下午放學時，騎自行車並頭戴安全帽，就在1處轉彎時，不慎衝出護欄，直接掉落約6米深的駁坎，疑似頭部著地，全身無法動彈，幸好校內護理師正巧下班經過，即刻趕往男生掉落處，和苗商教官協助照護受傷學生，隨後由救護車送醫。

▲李世祥主任表示，男學生到院時第5頸椎骨折、頸椎脊髓神經損傷、4肢完全癱瘓且麻木。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大千綜合醫院神經外科李世祥主任表示，這名男學生到院時有頸部嚴重疼痛、身體完全麻木無感覺、4肢完全癱瘓的情形，經檢查後發現其第5頸椎骨折、合併頸椎脊髓神經損傷，在接受緊急手術並於加護病房密切觀察後，男學生狀況逐漸穩定。

李世祥說，男學生本身也非常積極樂觀，把握復健黃金期，由物理治療師每天帶著他做復健，努力配合復健，原本完全癱瘓的4肢，可以自行抬起並動作，麻木無感的觸覺也逐漸恢復；李也強調，頸椎神經外傷導致肢體癱瘓，要順利恢復取決於3個因素：1神經受傷程度、2若脊髓神經受壓迫，必須盡早予以手術減壓，並對不穩定的頸椎做內固定、3復健的積極度。男學生神經受傷程度嚴重且受壓迫，所幸及早手術做適當的處置，且術後也積極復健，才能順利恢復。

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