衛生紙擦筷子不夠！醫揭「防疫破功」日常小習慣...吃飯可採梅花座

▲吃飯用衛生紙擦餐具，防疫效果並不夠。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）日益嚴峻，尤其清明連假各景點出現人潮擁擠狀況，讓人擔憂是否成為防疫破口，這時期的全民防疫運動就更顯重要。維持社交距離跟勤洗手是防疫的兩大重點，感染科醫師就分享生活中民眾可做的防疫措施，只要認真實行，就能降低病毒傳播的機會。

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振興醫院感染科主任李明政指出，新冠肺炎主要有飛沫傳染、接觸傳染兩途徑，室內最好保持1.5公尺到2公尺之間，室外則保持1公尺以上。若無法保持社交距離，例如搭捷運、公車人潮擁擠時，唯一能做的是戴口罩，且下車後洗手，以免飛沫傳染（戴口罩）和接觸傳染（勤洗手）。

李明政表示，洗手最好以有肥皂的地方為第一選擇，若沒有地方濕洗手，可選酒精、乾洗手液等維持手部清潔。濕洗手以肥皂清洗，洗手時間最好超過20秒，指縫間也要搓揉20秒以上，才是完整的洗手動作。洗完後用擦手紙擦乾，若沒有擦手指可自然晾乾。手帕由於無法丟棄，重複使用，經常使用就有許多髒汙在上頭，所以不建議使用，擦乾仍以拋棄式擦手紙或烘乾機為主，兩者皆沒有也可以選擇自然風乾。

▲用餐時最好有公筷母匙的概念。（圖／翻攝自pixabay）

餐廳部份，李明政表示，餐廳最好找空曠場地，或是選擇會將桌間距離拉開的餐廳，若無法的話，可選擇通風處、避免靠牆等不通風處；人多的話，可選擇圓桌，面對面距離就能超過1.5公尺，座位最好也隔開來坐、製造間隔；共食部份，每個人應該把自己的餐具洗乾淨，同時將手洗乾淨再來使用，且用餐時要有公筷母匙的概念，千萬不能一起吃。

有些人吃飯習慣用衛生紙擦拭，李明政認為這樣做還不夠，平常時期可以，但疫情嚴峻期間，最好到廁所或有水龍頭的地方清洗、洗手。當沒有濕洗手的地方，用濕酒精擦拭餐具算勉強可用，但千萬不可以用漂白水擦拭餐具並使用。