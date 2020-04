《彭博》：抗疫明星台灣「卻走不進WHO大門」　反獲國際一面倒支持

▲中央流行疫情指揮中心每日召開記者會提供疫情資訊。(圖/指揮中心提供)



記者丁維瑀/綜合報導

《彭博》專欄作者6日寫道,台灣在防疫方面的成功使得各界很難忽視,無論世界衛生組織(WHO)發生何事,台北都在這場戰爭中獲得認可。他認為,雖然台灣長期以來一直受到中國壓制與孤立,但台灣成功控制疫情,透過此舉提升了在全球的地位。

高燦鳴(Tim Culpan)先把時間拉回1月14日,世衛在推特發布消息寫道,根據中國的資訊,初步調查顯示,新型冠狀病毒(Covid-19)沒有透過「人傳人」方式傳播的明確證據。當時兩周以前,台灣卻認知到完全相反的結論。

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China. pic.twitter.com/Fnl5P877VG