賓士休旅停路邊自燃竄濃煙大火　200萬名車瞬間燒光慘成廢鐵

▲賓士休旅車不明原因自燃。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉六桂村5日發生火燒車，車價高達200餘萬的賓士休旅車不明原因冒出濃煙自燃，隨後全車陷入完全燃燒，所幸駕駛及車上妻兒都先行下車，消防人員也趕抵現場拉出水柱撲滅火勢，相關起火原因有待調查。

嘉義縣消防局義竹分隊小隊長周新雄表示，5日接獲通報，義竹鬧區有一輛高檔賓士休旅車濃煙竄出，隨後自燃起火，整台車陷入火海，差點波及一旁診所及住家及機車，所幸並未造成人員傷亡，但財損初估高約2百多萬，詳細起火原因尚待調查。

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