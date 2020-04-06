核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

▲羅斯福號艦長布雷特•克羅齊爾上校（Brett Crozier）。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

美國核動力航空母艦「「羅斯福號」艦長克勞齊上校（Brett Crozier）因新冠肺炎疫情而向美國媒體和國防部投書求援，迫使海軍同意安排官兵住進關島的旅館，卻也因此丟了官職。前美國總統老羅斯福的孫子大力稱讚克勞齊是個英雄，因為一百二十多年前，老羅斯福「也處於幾乎完全相同的位置」上。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）率先披露，「羅斯福號」於3月30日傳出首例水兵確診，至今一周時間已經擴大為至少155例官兵確診，4000多名全體船員中，約44％已接受新冠病毒檢測。艦長克勞齊上校因投書之舉被革職，本（4）月5日更傳出新冠肺炎檢測結果呈「陽性」。

羅斯福研究所主任特威德.羅斯福向《紐約時報》舉出曾祖父的例子並稱讚克勞齊是個英雄，「身為老羅斯福的曾孫，我經常想知道在這種情況下西奧多.羅斯福（Theodore Roosevelt）會做些什麼，但在這種情況下，我確切知道他會做些什麼。因為，他發現自己曾在1898年也處於幾乎完全相同的位置。」

特威德指出，老羅斯福在美國與西班牙人（美西）戰爭期間指揮第一志願騎兵團（Rough Riders，莽騎兵）前往古巴參戰，雖然戰事結束，但部署在古巴的士兵卻面臨黃熱病和瘧疾，包括老羅斯福在內的戰場指揮官也想要將士兵接回家。不過，戰爭部長拉塞爾.阿爾格（Russell Alger）擔心遭到政治反彈而拒絕，撤軍行動陷入僵局。

特威德表示，職業軍官擔心職位受阻礙，不敢據理力爭，已褪下海軍副部長文職、身為志願役軍官的老羅斯福在其他指揮官的默許下寫了一封信，嚴厲要求立即將士兵們帶回家，並發布給媒體，引起全國譁然，阿爾格終於點頭，下令把部隊派往長島末端隔離。不過，老羅斯福也付出代價，在提名獲得榮譽勳章時，阿爾格從中作梗，而他於2001年死後才獲得勳章，「羅斯福成了贏家，今天的誰還記得拉塞爾.阿爾格？」他當時選擇了光榮的路線，克勞齊上校也同樣這樣做了。

針對「羅斯福號」航母染疫的情形，國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，多數確診官兵症狀都屬於輕微，還沒有出現重症情況需要送醫治療的人。海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）稱，「因為表現出『極差的判斷力』，他（克勞齊）的來信是一個嚴重的失誤，這可能會引起官兵的恐慌。」而克勞齊復職希望微乎其微。