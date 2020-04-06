　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼艦長布雷特•克羅齊爾上尉（Brett Crozier）。（圖／路透）

▲羅斯福號艦長布雷特•克羅齊爾上校（Brett Crozier）。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

美國核動力航空母艦「「羅斯福號」艦長克勞齊上校（Brett Crozier）因新冠肺炎疫情而向美國媒體和國防部投書求援，迫使海軍同意安排官兵住進關島的旅館，卻也因此丟了官職。前美國總統老羅斯福的孫子大力稱讚克勞齊是個英雄，因為一百二十多年前，老羅斯福「也處於幾乎完全相同的位置」上。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）率先披露，「羅斯福號」於3月30日傳出首例水兵確診，至今一周時間已經擴大為至少155例官兵確診，4000多名全體船員中，約44％已接受新冠病毒檢測。艦長克勞齊上校因投書之舉被革職，本（4）月5日更傳出新冠肺炎檢測結果呈「陽性」。

羅斯福研究所主任特威德.羅斯福向《紐約時報》舉出曾祖父的例子並稱讚克勞齊是個英雄，「身為老羅斯福的曾孫，我經常想知道在這種情況下西奧多.羅斯福（Theodore Roosevelt）會做些什麼，但在這種情況下，我確切知道他會做些什麼。因為，他發現自己曾在1898年也處於幾乎完全相同的位置。」

特威德指出，老羅斯福在美國與西班牙人（美西）戰爭期間指揮第一志願騎兵團（Rough Riders，莽騎兵）前往古巴參戰，雖然戰事結束，但部署在古巴的士兵卻面臨黃熱病和瘧疾，包括老羅斯福在內的戰場指揮官也想要將士兵接回家。不過，戰爭部長拉塞爾.阿爾格（Russell Alger）擔心遭到政治反彈而拒絕，撤軍行動陷入僵局。

特威德表示，職業軍官擔心職位受阻礙，不敢據理力爭，已褪下海軍副部長文職、身為志願役軍官的老羅斯福在其他指揮官的默許下寫了一封信，嚴厲要求立即將士兵們帶回家，並發布給媒體，引起全國譁然，阿爾格終於點頭，下令把部隊派往長島末端隔離。不過，老羅斯福也付出代價，在提名獲得榮譽勳章時，阿爾格從中作梗，而他於2001年死後才獲得勳章，「羅斯福成了贏家，今天的誰還記得拉塞爾.阿爾格？」他當時選擇了光榮的路線，克勞齊上校也同樣這樣做了。

針對「羅斯福號」航母染疫的情形，國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，多數確診官兵症狀都屬於輕微，還沒有出現重症情況需要送醫治療的人。海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）稱，「因為表現出『極差的判斷力』，他（克勞齊）的來信是一個嚴重的失誤，這可能會引起官兵的恐慌。」而克勞齊復職希望微乎其微。

ET快訊
女歌手消失10年「遭囚禁性侵」　3600字曝痛苦過程：我自由
黃寶慧獨家專訪／安倍發言人谷口智彥證實：日本明將宣布進入緊急
台中藥師囤6.7萬N95狂賣！30天內賺250萬元　起底竟是
高雄為何「0本土感染」？　網曝2關鍵原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

自衛隊駐宮古島導彈隊成軍　編列700人防範解放軍機艦

核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

駐日美軍證實：關東基地進入公衛緊急狀態！　持續至5月5日

印度花費33年研發　「完全作戰能力狀態」的光輝戰機首飛

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水　載650名陸戰隊赴遠洋！

戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心「追瞄測試」把關超嚴格

義大利控俄羅斯「間諜藏在醫療團」！引爆雙方口水戰　俄國回應了

防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

直言「艦長寫信」很糟糕　川普：這是核動力航母…不是文學課

全球忙防疫「武力對抗不是時候！」　張競：沒理由現在要開戰

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

周深vs.華晨宇「高音對決」Start！　《想見你想見你想見你》升10度沒在怕

自衛隊駐宮古島導彈隊成軍　編列700人防範解放軍機艦

核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

駐日美軍證實：關東基地進入公衛緊急狀態！　持續至5月5日

印度花費33年研發　「完全作戰能力狀態」的光輝戰機首飛

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水　載650名陸戰隊赴遠洋！

戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心「追瞄測試」把關超嚴格

義大利控俄羅斯「間諜藏在醫療團」！引爆雙方口水戰　俄國回應了

防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

直言「艦長寫信」很糟糕　川普：這是核動力航母…不是文學課

全球忙防疫「武力對抗不是時候！」　張競：沒理由現在要開戰

快訊／環河北路「白色轎車撞護欄」！四輪朝天翻車...男子受困

武漢市增34名無症狀！專家建議：8日解封還須警惕

因應清明連假結束　「異地辦公、分流上班」防疫金門縣府準備好了

心疼墾丁遭質疑成防疫破口　郭世倫氣炸「不要殘殺恆春半島」

E級甜美陸妹千人斬！接客2年交男友：想成為台灣媳婦

LISA只是補個妝　就狂吸377萬粉絲按讚

婆媳大戰！黃姵嘉扮「武則天」嗆鍾欣凌：我就是想挑戰她

羅志祥爆離開《極限挑戰》大換血！　錄影現場少1人…親回消失原因

莒光號撞擊！75歲阿公開休旅車卡在斗六平交道　驚險畫面曝光

N95口罩超好用！幕後功臣竟是台灣人…一項專利「過濾效果強10倍」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

軍武熱門新聞

印度首架完全操作能力的輕型戰機

防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心追瞄測試

美國軍事學院去年兵推　結果與現疫情吻合

艦長遭解職　川普直言：這很糟糕

義控俄「間諜藏醫療團」！爆口水戰

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水

老羅斯福曾孫稱讚航母艦長是英雄

駐日美軍：關東基地公衛緊急狀態

張競：全球忙防疫 沒理由要開戰

是英雄！請願「羅斯福號艦長」復職

敲鐘兩聲！羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌

印度軍企完成生產272架蘇-30戰機

大嘴巴能沉船 美海軍部長痛批克勞齊

更多熱門

相關新聞

怕自己和妻子染疫　開槍共赴黃泉路

怕自己和妻子染疫　開槍共赴黃泉路

美國芝加哥當地時間2日發生一起凶殺案，54歲的耶瑟尼克（Patrick Jesernik）因為擔心自己和59歲妻子謝麗爾·耶瑟尼克（Cheryl Jesernik）感染新冠肺炎，選擇在自家開槍殺害妻子後，再自行結束生命。當地警方表示，2人的頭部都有一處槍傷，是死亡的主因，在屍體旁有尋獲一把左輪手槍，被認為就是耶瑟尼克犯案的工具。

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

比爾蓋茲讚台灣防疫模範生！

比爾蓋茲讚台灣防疫模範生！

40分鐘6人心臟驟停　紐約急診室崩潰

40分鐘6人心臟驟停　紐約急診室崩潰

鬧鬼郵輪「瑪麗皇后號」將復出抗疫

鬧鬼郵輪「瑪麗皇后號」將復出抗疫

關鍵字：

USS Theodore Roosevelt CVN-71Brett CrozierTheodore Roosevelt北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾到11景區　校：學生先請假1周

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

14 天內不要接近連假出遊的人

蔡波能出生5天「又出狀況」

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

五一連假是否取消？陳時中回應了

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面