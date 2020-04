無症狀護理師兩次要求檢驗遭拒　孤獨死在家中…結果呈陽性

▲埃瓦爾德生前總是想著幫助他人,熱愛生命。(圖/翻攝自當事人臉書)

記者丁維瑀/綜合報導

美國密西根州護理師埃瓦爾德(Lisa Ewald)先前照顧一名確診患者時沒戴口罩,她自覺受到感染,3月下旬兩度請求醫院讓她進行病毒檢驗,然而當時她沒有顯露太多症狀便被拒絕。等到可以檢測時,她的病情快速惡化,最後孤獨一人在家中病逝。

埃瓦爾德生前在位於底特律的亨利福特醫院(Henry Ford Hospital)任職護理師,就在她54歲生日前夕,她的遺體被友人發現。親友形容,埃瓦爾德一直懷抱著樂觀性格,本身患有氣喘,雖然健康狀況並不是很好,還是願意去幫助他人,把人生都獻給醫療。

據了解,埃瓦爾德過去20年都在同家醫院擔任護理師,先前她曾照顧一名病患,患者的陽性檢驗結果後來才出爐,她當時並沒有戴口罩。直到3月下旬,她詢問院方職員能否讓她進行檢測,但因為沒有出現症狀而遭到拒絕。

