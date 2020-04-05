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女記者採訪中鏢「變毒王」！參加媽生日趴傳染8親友...2人死亡　她嚇傻回應

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▲女記者生日聚會傳染。（圖／翻攝自Alice Stockton Rossini臉書）

▲羅西尼任職於紐約710 WOR電台。（圖／翻攝自Alice Stockton Rossini臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

美國女記者斯托克頓-羅西尼（Alice Stockton-Rossini）日前在進行疫情採訪時遭傳染新冠肺炎，她在不知情的狀況下出席90歲媽媽的生日派對，沒想到這場20多人的派對中結束後有8人中鏢，其中2人後來不幸病逝。美國境內確診人數已突破30萬例，超過8000人死亡。

綜合外媒報導，斯托克頓-羅西尼任職於紐約710 WOR電台，3月初在紐約州威斯特徹斯特（Westchester）新羅謝爾（New Rochelle）市進行疫情採訪時遭到感染。不知道已被感染的她3月8日還參與了90歲媽媽的生日派對。

生日派對在長灘島上的一間教堂舉辦，共有媽媽25位親友參與，後來竟有8人確診新冠肺炎。隨後也檢驗出陽性羅西尼表示，她相信是自己在當天的聚會感染給其他人，現在已有2人死亡。

▲女記者生日聚會傳染。（圖／翻攝自Alice Stockton Rossini臉書）

▲羅西尼8號出席派對時並沒有出現任何症狀。（圖／翻攝自Alice Stockton Rossini臉書）

報導也指出，羅西尼回憶自己在8號出席派對時並沒有出現任何症狀，她還說，檢測出陽性的人包括爸媽和56歲的妹夫，「媽媽在派對結束隔天就病得很嚴重，但沒有出現我們所知的典型症狀，直到第四天發了高燒才趕緊送醫。」

據了解，確診病逝的是羅西尼媽媽2位鄰居好友。羅西尼對此表示，「我只能說我們還不知道新冠病毒的傳播速度有多快，即使像從事記者的我知道有更多人死於流感，但現在發現新冠病毒擴散得相當快速，保持社交距離已被證實是控制疫情的方法。」

▲女記者生日聚會傳染。（圖／翻攝自Alice Stockton Rossini臉書）

▲羅西尼高齡90歲的媽媽（右）目前也確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Alice Stockton Rossini臉書）

美國境內確診人數已突破30萬例，超過8000人死亡，總統川普對此表示，死亡人數還會更多，現在到下週會是最艱困的一週。

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