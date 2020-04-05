匹茲堡大學研發出「貼片型疫苗」　指甲大小含400根微型針頭！





▲匹茲堡大學研發岀「貼片型」疫苗。（圖／翻攝自匹茲堡大學官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）醫學團隊日前宣布，研發出潛在的新冠病毒疫苗，命名為匹茲堡新冠病毒疫苗（PittCoVacc），已經動物實驗中產生功效，製造出大量抗體，下一步降會對人體展開臨床實驗。與其他普通疫苗不同，該疫苗是貼片型，使用「微針陣列」的新方法傳遞藥物，以增強藥效。

綜合外媒報導，疫苗是指尖大小的貼片，含有400根由糖和刺突蛋白混合製成的微型針頭，能將刺突蛋白注入人體皮膚，使用時就如同用止血貼一樣貼上皮膚，這些小針就會溶解在皮膚內。此外，這些疫苗不需要冷藏，在室溫就可以保持穩定，降低運輸的成本，比起其他的疫苗更容易製造量產。

日前對幼鼠做實驗，接種疫苗2週之後，體內產生大量對抗新冠病毒的抗體。目前研究團隊正在向美國食品和藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）申請批准，以便對人體展開試驗。





▲全球積極研發疫苗，並對藥物療效進行臨床試驗，以應對新冠肺炎疫情。（圖／路透）

除了美國之外，澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）研究團隊也發現，治療頭蝨的「伊維菌素」（阿維菌素、Ivermectin）藥物，在實驗室培養中，能夠有校抑制新冠病毒，只需要一劑的劑量，就可以在48小時內完全消除病毒，就算只有24小時，病毒RNA含量也會明顯降低。

但是，領導研究的瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）博士強調，此項研究是在實驗室培養完成的，藥物在人體是否也有相同的效果還有待研究，需要確定適合於人類的劑量，確保劑量對人體的安全及療效，若要廣泛的讓民眾使用，可能還需要一段時間，也需要資金進行臨床實驗及測試。