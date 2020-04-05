　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁人擠人+邊走邊吃　醫師吳肇鑫嘆：很怕一個月後會是另一場災難

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者白珈陽／台中報導

「昨天的台灣！一個月前的義大利！」童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫，見到清明連假墾丁大街湧入大量旅遊人潮，於臉書表達他的憂慮，引發各界關注。吳肇鑫5日下午3時許於台中市西屯區公所附近的公園，接受媒體採訪，他表示，看到墾丁大街的新聞，令他傷心又擔心，慶幸的是，目前台灣還在可以控制的範圍內，但民眾若再不警覺，只靠中央「順時中」，很怕一個月後台灣就會是另一場災難，「小心病毒就在你身邊，到時後悔就來不急！」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫5日接受媒體採訪。（圖／記者白珈陽攝）

吳肇鑫4日在臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」為題發文指出，義大利現在很慘我們都知道，也很同情，但是一個月前他們就是不把武漢肺炎當一回事！吳質疑，「當一回事很難嗎？盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手⋯。很囉唆、但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了」，他憂心大嘆「昨天的台灣！一個月前的義大利！」、「回首一個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」，引發各界關注。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳肇鑫於臉書表達憂慮。（圖／擷取自臉書）

為避免室內群聚，吳肇鑫5日下午3時許在公園接受採訪，他說，昨天看到墾丁大街的新聞，令他傷心及擔心，他看到即使警察在場用擴音器宣導民眾要保持距離及戴口罩，但仍有相當多的人沒有配合，當時場景就是人擠人、一堆人邊走邊吃。

吳指出，在人潮擁擠的環境下邊走邊吃，其實是一個非常危險的狀況，邊走邊吃的飛沫噴濺距離會達1、2公尺，在這種情況下，永遠不知道身旁的人是不是有可能是潛在的感染者，無從預防，感染後也無從追查。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲清明連假墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

他提到，之所以會特別舉義大利為例子，是因義大利在2月22日時，才只有11個病人，而當時官方也進行約束，威尼斯2月底的嘉年華會也提早結束，但當地人民自由慣了，還是不愛戴口罩，喜歡人潮聚集上酒吧享樂，至3月10日，確診病例即超過1萬個，至今日，感染數已超過12萬，死亡率超過12.3%，等於100人中就有超過10個病人會往生。

吳肇鑫說，現在先進國家中死亡率最低的是德國，約9萬多個確診病例，死亡率才1.5，而台灣才300多個，死亡率比德國更低，不過他說，「不用高興的太早」，一旦台灣感染數也像德國那麼多，他不相信台灣死亡率可以像現在這樣，最擔心的就是醫療崩潰。

值得慶幸的是，台灣醫療尚在可以控制的範圍內，然而這不能只靠運氣，吳表示，防疫是全民運動，「以前常有一句話，小心病毒就在你身邊」，永遠不知道身旁的陌生人是否有感染的可能性，請民眾不要到人潮擁擠的地方，要勤洗手、戴口罩並避免接觸，雖然都是些簡單就能做到的事情，但民眾若沒有警覺、掉以輕心，只靠中央順時鐘，很怕一個月後，台灣可能就是另外一個災難，「到時後悔就來不及」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳肇鑫表示，請民眾不要到人潮擁擠的地方，要勤洗手、戴口罩並避免接觸。（圖／記者白珈陽攝）

有媒體問及，會不會擔心清明連假過後是否會是一個確診期高峰？他說，以今天看起來，公布的8例都是境外，可是一直很憂心的是，這些零零星星的社區感染，源頭不一定可以抓到那麼清楚，新冠肺炎跟SARS不一樣的地方在於，很多輕症甚至沒症狀的患者在社區裡面走，即使是醫師也看不出來，因為沒有症狀，所以民眾還是要做好基本的維護。

針對五一勞動連假，他建議，疫情若維持零星的發表，也不用限制去剝奪人民假期的自由，現在很容易查到資訊，包括上高速公路哪邊是人潮多的地方，哪個景點是人多的地方，以前講說趨吉避凶，現在就是不要去人太多的地方。

吳肇鑫指出，其實台灣人多的夜市跟景點絕對不只墾丁大街，這是一個概念性，這些地方人真的會很密集，甚至要進去或疏散出來都很困難，防疫期間遇上假期，民眾應該要避免去那些地方，即使要去購買，還是要特別提醒，不要邊走邊吃，趕快外帶帶到家裡，安安穩穩的享受美食，才能安心。

媒體問，有民眾認為在戶外很空曠就算人多也沒關係，但戶外的感染風險究竟高不高？吳肇鑫說明，假設在戶外公園，對陌生人至少可以保持一個安全距離，之前會特別去提醒，包括進香繞境等活動，是因為在那種場合，沒有辦法控制別人跟自己的距離，因此才會建議像這樣的大型活動儘可能不要辦理。但假如是去溪頭、杉林溪等地，可以很容易保持安全距離，我們認為這樣風險是低的，是可以繼續進行的。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

影／台中5歲童騎腳踏車「撞凹特斯拉」　車主開出佛心維修價！

彰化社頭凶宅將拍賣！屋主經商失敗輕生　2層RC構造首拍底價280萬

台中離奇車禍！輔助輪機車下坡路翻覆　兒命危、父喊脖子痛...送醫搶救雙亡

ET快訊
口罩不夠用還捐？國家隊親曝「升級2.0驚人產能」　網讚：無名
進房30分鐘...養生館辣妹「突脫內褲」！他尿遁脫逃　結局反
全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

旅遊團染疫頻傳　莊人祥：即起一團有2人確診即全團篩檢

手遊卡關！室友惡作劇「物理破台」　iPhone炸裂下場神逆轉...網全推爆

「祀典興濟宮門神之美」文物展　祀典興濟宮為保生大帝慶聖誕

今晚起全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝

墾丁人擠人+邊走邊吃　醫師吳肇鑫嘆：很怕一個月後會是另一場災難

確診個案腹瀉占比6%→19%！張上淳宣布：不明原因腹瀉列通報症狀

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

旅遊團染疫頻傳　莊人祥：即起一團有2人確診即全團篩檢

手遊卡關！室友惡作劇「物理破台」　iPhone炸裂下場神逆轉...網全推爆

「祀典興濟宮門神之美」文物展　祀典興濟宮為保生大帝慶聖誕

今晚起全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝

墾丁人擠人+邊走邊吃　醫師吳肇鑫嘆：很怕一個月後會是另一場災難

確診個案腹瀉占比6%→19%！張上淳宣布：不明原因腹瀉列通報症狀

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

林心如爆搭檔「偶像劇男神」　參演《與惡》呂蒔媛新作！

SBL／抓緊比分優勢　台啤最快9日封王

罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：肯定會過關

女星西班牙探病「確診新冠肺炎」　肺部受損緊急送醫！

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

羅斯福號155人確診！　病毒如何攻進航母還是謎

16浪浪遭剪耳後「整團丟棄」　沒結紮也照剪…「雙耳都喀喳」讓他怒了

鄭雨盛遭父喪急奔首爾！因新冠疫情「無法舉辦公開弔唁」

中職／競爭主戰捕手　黃鈞聲力求攻守更穩定

張鈞甯化身綠仙子暢談環保：「不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

案352北部男店員感染源找到了！

客家女記者害羞說話了：手都在抖

辣妹面部全裸　逛墾丁大街邊走邊吃

收假日午後變天！連3天防大雨地區曝　全台降雨時程出爐

憂14天9片口罩不夠　他用法一曝…網噴炸

連假湧人潮心冷　急診醫師：當一回事難嗎

義大利神父求救　台人4天捐900萬

星宇航空送桃園醫院胡蘿蔔汁

「曾覺得銀行工作不錯！」　行員現身勸世

越南超強防疫！他列「31天時間軸」動作全比台灣快

更多熱門

相關新聞

狂譙陳時中遭查水表　黃智賢爆怒揭真相

狂譙陳時中遭查水表　黃智賢爆怒揭真相

知名政論節目主持人黃智賢近日屢發文針砭政府因應新冠肺炎的政策，不過其中一篇「偉大的陳時中」卻遭人檢舉是散播新冠肺炎假消息，她因此被傳喚至警察局作筆錄，黃智賢氣憤在臉書批評「民進黨查水表，利用疫情興文字獄」。

網紅假哭騙親友「我得了新冠肺炎」影片挨轟

網紅假哭騙親友「我得了新冠肺炎」影片挨轟

全球「最大果菜市場」變停屍間！

全球「最大果菜市場」變停屍間！

鍾南山呼籲不要聚餐

鍾南山呼籲不要聚餐

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

關鍵字：

吳肇鑫新冠肺炎墾丁人潮

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

蔡波能出生5天「又出狀況」

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

墾丁大街一天巨變！警強制上套

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面