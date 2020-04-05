墾丁人擠人+邊走邊吃　醫師吳肇鑫嘆：很怕一個月後會是另一場災難

記者白珈陽／台中報導

「昨天的台灣！一個月前的義大利！」童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫，見到清明連假墾丁大街湧入大量旅遊人潮，於臉書表達他的憂慮，引發各界關注。吳肇鑫5日下午3時許於台中市西屯區公所附近的公園，接受媒體採訪，他表示，看到墾丁大街的新聞，令他傷心又擔心，慶幸的是，目前台灣還在可以控制的範圍內，但民眾若再不警覺，只靠中央「順時中」，很怕一個月後台灣就會是另一場災難，「小心病毒就在你身邊，到時後悔就來不急！」

▲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫5日接受媒體採訪。（圖／記者白珈陽攝）

吳肇鑫4日在臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」為題發文指出，義大利現在很慘我們都知道，也很同情，但是一個月前他們就是不把武漢肺炎當一回事！吳質疑，「當一回事很難嗎？盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手⋯。很囉唆、但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了」，他憂心大嘆「昨天的台灣！一個月前的義大利！」、「回首一個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」，引發各界關注。

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▲吳肇鑫於臉書表達憂慮。（圖／擷取自臉書）

為避免室內群聚，吳肇鑫5日下午3時許在公園接受採訪，他說，昨天看到墾丁大街的新聞，令他傷心及擔心，他看到即使警察在場用擴音器宣導民眾要保持距離及戴口罩，但仍有相當多的人沒有配合，當時場景就是人擠人、一堆人邊走邊吃。

吳指出，在人潮擁擠的環境下邊走邊吃，其實是一個非常危險的狀況，邊走邊吃的飛沫噴濺距離會達1、2公尺，在這種情況下，永遠不知道身旁的人是不是有可能是潛在的感染者，無從預防，感染後也無從追查。

▲清明連假墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

他提到，之所以會特別舉義大利為例子，是因義大利在2月22日時，才只有11個病人，而當時官方也進行約束，威尼斯2月底的嘉年華會也提早結束，但當地人民自由慣了，還是不愛戴口罩，喜歡人潮聚集上酒吧享樂，至3月10日，確診病例即超過1萬個，至今日，感染數已超過12萬，死亡率超過12.3%，等於100人中就有超過10個病人會往生。

吳肇鑫說，現在先進國家中死亡率最低的是德國，約9萬多個確診病例，死亡率才1.5，而台灣才300多個，死亡率比德國更低，不過他說，「不用高興的太早」，一旦台灣感染數也像德國那麼多，他不相信台灣死亡率可以像現在這樣，最擔心的就是醫療崩潰。

值得慶幸的是，台灣醫療尚在可以控制的範圍內，然而這不能只靠運氣，吳表示，防疫是全民運動，「以前常有一句話，小心病毒就在你身邊」，永遠不知道身旁的陌生人是否有感染的可能性，請民眾不要到人潮擁擠的地方，要勤洗手、戴口罩並避免接觸，雖然都是些簡單就能做到的事情，但民眾若沒有警覺、掉以輕心，只靠中央順時鐘，很怕一個月後，台灣可能就是另外一個災難，「到時後悔就來不及」。

▲吳肇鑫表示，請民眾不要到人潮擁擠的地方，要勤洗手、戴口罩並避免接觸。（圖／記者白珈陽攝）

有媒體問及，會不會擔心清明連假過後是否會是一個確診期高峰？他說，以今天看起來，公布的8例都是境外，可是一直很憂心的是，這些零零星星的社區感染，源頭不一定可以抓到那麼清楚，新冠肺炎跟SARS不一樣的地方在於，很多輕症甚至沒症狀的患者在社區裡面走，即使是醫師也看不出來，因為沒有症狀，所以民眾還是要做好基本的維護。

針對五一勞動連假，他建議，疫情若維持零星的發表，也不用限制去剝奪人民假期的自由，現在很容易查到資訊，包括上高速公路哪邊是人潮多的地方，哪個景點是人多的地方，以前講說趨吉避凶，現在就是不要去人太多的地方。

吳肇鑫指出，其實台灣人多的夜市跟景點絕對不只墾丁大街，這是一個概念性，這些地方人真的會很密集，甚至要進去或疏散出來都很困難，防疫期間遇上假期，民眾應該要避免去那些地方，即使要去購買，還是要特別提醒，不要邊走邊吃，趕快外帶帶到家裡，安安穩穩的享受美食，才能安心。

媒體問，有民眾認為在戶外很空曠就算人多也沒關係，但戶外的感染風險究竟高不高？吳肇鑫說明，假設在戶外公園，對陌生人至少可以保持一個安全距離，之前會特別去提醒，包括進香繞境等活動，是因為在那種場合，沒有辦法控制別人跟自己的距離，因此才會建議像這樣的大型活動儘可能不要辦理。但假如是去溪頭、杉林溪等地，可以很容易保持安全距離，我們認為這樣風險是低的，是可以繼續進行的。

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