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3條航線全砍了！　星宇航空宣布：3/21起峴港也停航到4月底

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▲▼星宇航空首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空首航3條航線，受疫情衝擊影響全面停航。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。疫情嚴重衝擊星宇航空，除先前澳門、檳城停飛之外，原本開航的3航線只剩下一天一班的峴港，也宣布自3月21日起停航到4月底。

星宇航空受疫情影響，有鑑於新冠病毒疫情未見趨緩，旅遊意願及需求持續探底，且配合政府政策及維護機組員和旅客的安全，日前宣布檳城航線自3月8日起停飛，後續將視疫情變化及市場需求調整航班。如今，再宣布原本僅剩的一天一班峴港航線，也自3月21日起停航至4月底。

請繼續往下閱讀...

事實上，星宇受疫情影響，澳門航班率先停飛，並預計5月1日才逐步恢復航班；2月24日起至3月31日，也取消每天取消一班桃園機場往返越南峴港的航班，僅剩上午1班；原計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

▲▼受到疫情衝擊，星宇航空抓緊時間清洗航機。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲機艙清潔是最近星宇航空的防護重點，機身清潔不能馬虎。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

至於空閒下來的飛機都在幹嘛？星宇航空日前也在粉絲專頁PO文指出，星宇三兄弟抓緊時間洗香香，而機艙清潔就是最近航空公司的防護重點，機身清潔當然也不能馬虎，航機都會進行定期清洗作業，勤務同仁聯手合作，洗到機身閃亮亮。

▲▼受到疫情衝擊，星宇航空抓緊時間清洗航機。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲▼星宇洗機職人表示，目前都以10人以上的團隊規模，以純手工使用絨毛刷片搭配刷桿清洗。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲▼受到疫情衝擊，星宇航空抓緊時間清洗航機。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

據星宇洗機職人表示，目前都以10人以上的團隊規模，以純手工使用絨毛刷片搭配刷桿，細心呵護三兄弟每一寸機身表面，需經過6-7小時的清潔，才能完成清洗作業。

▲▼受到疫情衝擊，星宇航空抓緊時間清洗航機。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空董事長張國煒被發現也親自加入洗機行列。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇小編說，看照片就覺得「洗機職人們真的太辛苦了」，並要粉絲回答是否有發現照片中的亮點。對此，許多網友也紛紛留言表示，「亮點是k董也在裡面！！」、「K董洗飛機......認真不偷懶喔」、「認真的k董總是跟基層員工一起努力」。

另也有網友留言鼓勵，「很期待疫情過去可以相見！」、「沒關係，能挺過去的，先苦後甜，得來的成果更開心！」、「 雖然我的機票取消了，但我還在期待在澳門坐上星宇」、「期待疫情退去，一定去支持K董」。

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