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兒童保單CP值最高買法公開　善用「333原則」把錢花在刀口上

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▲▼兒童遊戲,小孩,公園玩樂,幼兒。（圖／記者季相儒攝）

▲兒童保單規劃有訣竅，不妨善用「333法則」，做足保障準備。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的兒童節到來，父母除了陪伴孩子，更應好好檢視孩子的醫療保障，如今正值新冠肺炎（COVlD-19）疫情高峰期間，台灣人壽呼籲，兒童保單善用「333法則」，以最經濟的規劃獲高CP值保障，補足孩子醫療險的不足。

根據台灣人壽內部大數據發現，0至6歲附加醫療險比率為83%，但7至12歲附加醫療險比率則下降至67%，顯示國小學齡期兒童醫療保障完整度反而未受重視。

台灣人壽表示，針對孩子醫療保障規劃的「333法則」，是指投保時必備的3個險種，可以選擇的3種套餐，以及須注意的3項前提。

所謂的3個險種包括醫療險、意外險、癌症險，一般來說國小學齡階段的兒童，抵抗力弱而且活蹦亂跳，發生意外及住院的機會也高，並且面對越來越嚴峻的健保財務困境，健保不給付的醫療項目增加，所以應以投保醫療險及意外險為優先。另外，台灣兒童的死亡主因，除第一位意外事故之外，兒童癌症高居第二位，醫療費用絕對是一項龐大的支出，所以應盡早在寶貝健康、保費便宜的時候規劃投保。

至於3種套餐則分別指平價型、超值型、豪華型，其中像是預算有限的父母，可採用終身醫療險搭配意外險的平價型套餐，讓小孩無論是住院、手術、燒燙傷或意外傷害等都有理賠，幾乎涵蓋孩子住院時的絕大部份支出，對父母不致造成太大負擔，算是最平價的兒童保單。

若預算可再增加，則能在平價型套餐基礎上，多投保癌症險，變為超值型套餐，費用只有成年人的十分之一至五十分之一，僅須花小錢，就能得到更完整保障；若再增加預算投保實支實付醫療險，則可升為豪華型套餐，一旦孩子有狀況，不但補足醫療費用，家長請假無法工作的無薪損失也能彌補。

不過，父母在為孩子投保時要注意3項前提，分別為先保大人、豁免保費、各自投保。台灣人壽進一步說明，父母應先檢視自身的保障是否足夠，將自己的保障規劃完整，才是對小孩最大的保障，且要保人的豁免保費一定要有，保費只需要幾百元，就能在發生事故無力繼續繳交保費時，依舊享有保單的保障。

最後，台灣人壽也提醒，兒童保單最好能單獨買，不要附加在父母的主保單之下，避免父母親因死亡等原因造成保單終止，小孩的保障也不復存在。

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