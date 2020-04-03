可維持12490個生物體生存　南海首發現3公尺長「海洋綠洲」鯨落

▲陸科學家於南海發現長3公尺的「鯨落」。（圖／翻攝中國科學院深海科學與工程研究所）

記者魏有德／綜合報導

中國科學院深海科學與工程研究所昨（2日）表示，「探索一號」科考船首度於南海1600公尺水深處，發現一個約3公尺長的鯨落，根據其形態特徵，初步被認為是鳥嘴鯨。該鯨落附近有數十隻白色鎧甲蝦、紅蝦、蠕蟲以及數只鼬䲁魚，呈現帶狀分布，尾部還能觀察到有機組織，表示降解時間可能並不是很長。

▲位於南海的鯨落，附近有數十隻白色鎧甲蝦、紅蝦等生物。（圖／翻攝閃電視頻）

《新京報》報導，搭乘「深海勇士」號載人潛水器發現鯨落的中山大學副教授謝偉表示，目前國際上發現的現代自然鯨落總量不超過50個，「在南海發現的鯨落，尾部仍然可以發現魚類在撕扯它尾部的肌肉，可能是剛剛死亡不久的鯨魚。」謝偉推斷，本次發現的鯨落尚處於降解的第一階段，具有長期觀測研究的價值。

▲鯨落尾部有魚群撕扯肌肉組織，推斷死亡時間不久。（圖／翻攝央視）

據了解，鯨落是指鯨魚死亡後落入深海形成的生態系統，與海底溫泉、冷泉一同被稱為是深海生命的「綠洲」。當鯨魚在海洋中死去，屍體會沈入海底，生物學家稱這一過程為鯨落（Whale Fall）。一條鯨魚的屍體可以成為供養深海生命的食物，在北太平洋深海中，鯨落維持了至少有43個種類，約12490個生物體的生存。

隨著全球氣候的變化及人類活動的影響，近年海洋中鯨類的數目急劇減少，鯨落也變得稀少，其對深海生命和生態過程以及海洋有機碳循環的長遠影響，是目前海洋科學家關心的重要議題之一。