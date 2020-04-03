首批新冠疫苗試驗結束觀察！肺部CT結果曝光　她：像做了場夢

▲首批新冠疫苗志願者靳官萍（右）。（圖／翻攝京報網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸軍事科學院陳薇院士的研究團隊重組新冠病毒疫情進行臨床試驗，首批4人經過14天觀察期後，肺部CT檢查出爐。其中，唯一的女性試驗者靳官萍表示，「就像做了一場夢」。

陳薇3月16日招募108人進行接踵疫苗的臨床試驗，她本人也施打第一劑疫苗。至今14天過去，首批接種疫苗的4人經過觀察期後，肺部CT結果均顯示雙肺紋理清晰，但是否成功產生抗體仍未出現結果。

4人當中，唯一的女性志願者靳官萍表示，她得知新冠疫苗研發，進入臨床試驗時，毫不猶豫地直接報名，「我是藥學專業畢業，也曾經在武漢協和醫院實習一年，參與過臨床試驗研究，對其安全性有一定了解」。

▲陳薇院士與靳官萍。（圖／翻攝京報網）



靳官萍進行試驗期間，幾乎每天都會記錄當天的身體狀態，除了起初接種處有些微紅癢之外，身體並無不適，「體溫正常，身體狀況很好。發現在隔離點，睡眠質量更好了，每天早早醒來，精神抖擻」。

根據試驗安排，志願者須接受7次血液樣本採集，包括注射疫苗前後，接種疫苗的7天、14天、28天、3個月、6個月後，以便觀察疫苗是否能在體內產生抗體。

靳官萍等4人3月31日上午進行肺部CT，結果均顯示雙肺紋理清晰，但是否有效產生抗體，還須等待第2次採血結果出爐，後續的觀察期也成為關注焦點。

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