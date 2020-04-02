與抖音打對台！YouTube擬推出短影音新功能「Shorts」

▲傳YouTube擬推出短影音新功能「Shorts」。（圖／路透）

記者王曉敏／台北報導

短影音App抖音（TikTok）風靡全球，逐漸威脅到YouTube作為網路UGC影音霸主的地位。據外媒報導，YouTube擬推出短影音新功能「Shorts」，並利用YouTube Music強大的音樂庫優勢，與抖音打對台。

《The Information》報導，與抖音相同，用戶可透過「Shorts」將自己拍攝的短影音上傳至App，並可在影片中搭配YouTube Music的授權音樂，增加影片的趣味性。

《The Verge》指出，抖音的運作方式就是讓用戶在各種音檔、音樂中選擇，並透過這些音檔再行創作。App內自帶簡易的剪輯工具及酷炫的特效，搭配剪輯手法，用戶可快速地製作出簡短有力卻趣味性十足的影片，近來已成為全球的熱門話題之一。

隨著抖音爆紅，短影音也在各大科技公司掀起一陣「跟風潮」，包括Google內部孵化器Area 120實驗室日前曾推出一款實驗性短影音App「Tangi」，臉書於2018年末也推出類似的App「Lasso」。

從其他統計也可進一步看出YouTube採取行動的理由。據App Annie今年1月發布的報告，抖音過去2年來的成長率超過了125%；據App分析公司Sensor Tower統計，抖音光2月份在App Store及Google Play兩平台上的全球下載量就將近1.13億次，目前全球的總下載次數已超過10億次。

而值得一提的是，這並不是YouTube首次「跟風」。日前YouTube也導入了在Instagram上相當熱門的「限時動態」功能，期望替App帶來更多社群功能。