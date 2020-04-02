文化部緊急出手公布「暫定古蹟」　台中天外天劇場緩拆半年

▲▼包商上午準備拆除天外天，場面一度緊張，警方在場維持秩序。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

建於1919年的台中市天外天劇場，一直存在著是否為古蹟的糾紛，台中市歷經兩任市府的文資審議委員會決議都不指定為古蹟，地主2日找來包商要進場拆除，被聞訊而來的文史團體阻擋，雙方一度僵持，警方也到場維持秩序，最後文化部認為有保存價值，認定為「暫定古蹟」才止息風波，不過爭議未歇，緩拆時間只有半年。

請繼續往下閱讀...

位在東區「天外天劇場」建於1919年，原是台中仕紳吳鸞旂私人戲院，1935年由吳鸞旂之子吳子瑜擴建，並開放給一般民眾入場觀看，後因二次大戰期間，戲院受到戰火波及停業，至戰後才得恢復，之後天外天劇場建築主體歷經國際戲院、國際賽鴿中心、冷凍冰庫出租及收費停車場使用。

▲▼文化部和台中市政府人員都介入協調。

2014年3月文史團體認為，天外天劇場是台灣已知現存最早的民營歐式劇院，及台中最後一座日本時代老戲院等歷史價值，發起保存行動，2015年台中市府召開「台中市古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會」審議後，因劇場形貌已改變多次，主結構也毀損，加上所有權人不同意等，決議不指定古蹟，不登錄歷史建築。

台中市政府表示，曾兩度將天外天列為「暫定古蹟」爭取保護時間與空間，6年來舉辦超過15場相關會議討論，也委託學術單位進行專案調查研究，但文資會3月9日開會後仍決議維持2015年審議結果，不指定為古蹟，也不登錄為歷史建築。

▲▼文化部最後介入「暫定古蹟」，天外天得以緩拆半年。

針對上午天外天所有權人找包商，準備拆除一事，台中市文化局文資處人員一早即趕赴現場，全程關心並掌握狀況，包商態度強硬，以該劇場屬私人所有，且受地主委託，要求在場人士全離開，文史團體則在場表達關切，希望不拆，場面一度緊張。

文化部文化資產管理局古蹟聚落組長張祐創表示，建於1919年的天外天劇場，從現存的建築結構，可以想見在當時是非常先進的工法，加上當時就使用鋼筋水泥，這在那時候更是少見，文化部認為有保存價值，不懂為何台中市政府不這麼認為，因此文化部先做出「暫定古蹟」決定，平息包商和文史工作者爭論，不過，緩拆時間只有半年，頂多再延長半年，這段時間會盡速協調出結論。

▼台中市議員江肇國臉書po出文化部的「暫定古蹟」的公文。（圖／江肇國臉書）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來