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「轟轟轟」吵死人　南警積極取締車輛改管噪音汙染

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▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交警大隊指出，有些車主為追求速度、視覺酷炫及爆震音浪而改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等，不僅影響行車安全，排氣管所產生噪音汙染，更是損人不利己，交警將嚴格取締，請相關車主注意，以免受罰。

▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交警大隊3月25日晚上6時下班時段，特別結合台南市環保局及台南監理站，在市區永華路執行聯合稽查，針對於車輛改裝頭燈燈型、方向燈、尾燈燈色或裝設高音量喇叭、機車未裝傳動蓋、拆除後視鏡及排氣管（改裝、翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等加強取締。該次聯合稽查勤務共計開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛28件，環保局現場檢測噪音超標，依噪音管制法第11、26條裁罰6件、召回檢驗2件，限期實施複檢。

▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交警大隊大隊長翁誌宏指出，車輛擅自改裝頭燈燈型（HID或LED燈型）因未經過監理機關檢驗，該車輛燈光照面及亮度，容易影響對向行車安全、另外變更方向燈或尾燈燈色，會讓其他駕駛人無法判別行車態樣，因此警察局會不定期、不定時、不定點鎖定違規改裝車燈及排氣管噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，對於違規改裝車燈部分，將依道路交通管理處罰條例第16及18條開罰。

▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，排氣管違規部分，現場立即由環保局依噪音管制規定，進行現場噪音檢測，測量超過機動車輛噪音管制標準，將處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上，3600元以下罰鍰，並通知限期改善；警察局除持續結合路檢專案勤務，針對改裝車輛、噪音車經常出入路段，加強路檢攔查外，環保局也會利用新購置「車牌辨識噪音監測系統」於台南市噪音好發路段，全天候不間斷監測蒐證過濾篩選可疑車輛。

▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警方將不定期結合環保局及監理單位，針對改裝車輛動力及車輛燈號、排氣管等進行稽查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，對於車主隨意改裝車輛，造成行車安全、噪音污染，將強力要求實施聯合稽查，另外也祭出科技執法蒐證，提升稽查效能且降低深夜稽查人力不足情形，打造台南市為宜居健康之城市。

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