瘋電影／絕命大平台　上層吃剩往下送下面不夠人吃人

文／賴賴

瘋言瘋語：

力道十足的社會階級隱喻，製作成本不高卻創意無限，西班牙這類型的劇本總是令人眼睛為之一亮，整部電影只有一個場景，牢房內，在牢房內唯一需要的就是食物，而這所監獄牢房有幾百層不得而知，有限的食物由上而下，從第一層開始往下送，每一層會停留固定的時間，也就是說，只要你不住在第一層，你就是吃上面的人剩下的，想當然爾下面階層是不夠吃甚至沒得吃，所以他們人吃人，非常厲害的構想，故事張力在人塑上沒有太多琢磨，全都是人性。

所以美術便宜，打造水泥風格四面楚歌的密閉監獄，中間的輸送食物洞可以往下探看，有萬丈深淵的危險性，食物桌面就像廚餘垃圾般凌亂，不想吃可以自己餓死，再高尚的人性也禁不起餓。整部電影充斥著人性的扭曲與考驗，這對於目前正處於醫療物資不足的環境下，如果沒有政府維持住人性正義，那麼人類就會像這部電影一樣，而更像共產主義高幹取走大部分的物資，而人民就只能敢怒不敢言，看完電影真的要學習惜福和分享。

片 名：絕命大平台

英文名稱：The Platform

類 型：科幻、恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2020-02-21

片 長：01時34分

導 演：高德加斯泰盧烏魯提亞(Galder Gaztelu-Urrutia)

演 員：伊萬馬薩格(Ivan Massagué) 、 安東妮亞聖胡安(Antonia San Juan) 、 佐里昂埃奎勒(Zorion Eguileor)

國 家：西班牙

語 言：西班牙語

發行公司：原創娛樂



劇情大綱

當葛蘭漸漸從昏迷中醒來時，發現自己身處在一座宛如監獄般建築的第48層，這座建築從地表往地底延伸，中間由巨大的方形洞貫穿，一個大平台會將上層住戶吃剩的食物一層層依序送下來。與他同一層的「獄友」崔馬加西知道關於這個神秘處所的規則：每層有兩個人，總人數不詳。如果有辦法往上就能生存，但如果想太多就會再次沉淪。如果在幾乎沒有食物送達的底層，除了自身的勇氣，誰都不能相信……

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▲上層社會錦衣玉食，吃剩的才給下面。

▲他們找到一套破壞系統的方法，那就是公平分配，但現實是下階層太多了。

▲尋找女兒的媽媽，搭著餐桌往下去，生死未卜。

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