江湖救急2萬就好！勒索9校法學教授　他列81人名單...跳過「政大葉問」

▲陳姓嫌犯恐嚇81名法學院教授，曾毆打學生的「政大葉問」法學院教授並不在名單。（圖／記者羅志華攝）

記者邱中岳／台北報導

1名男子為了向債務人報復，竟然利用債務人名義發電子郵件給國內9校81名法學教授，恐嚇勒索「江湖救急要求不多2萬就好」，警方1日下午逮捕男子到案，清查81名接獲恐嚇信的法學院教授，赫然發現有「政大葉問」封號的1名法學教授不在名單內。

檢警調查，全台有9所公私立大學，共計81名法學教授接獲恐嚇信件，文中還提到「江湖救急要求不多2萬就好」，「不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，北市刑大科偵隊循線逮捕陳姓男子到案，並依照恐嚇罪嫌送辦。

陳男恐嚇的81人名單中，並未發現有「政大葉問」封號的知名法學院教授，該名教授近日在課堂中與學生對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐在椅子上，校方當時有成立調查小組，該名教授事後遭停課處分。

該名教授曾經在教授法律的課程上，因學生提及「詠春只能打農夫」，引起習武的教授不滿，找男同學上台對打，原本以為開玩笑，但該名教授竟真的動手，不斷出拳攻擊男同學頭部，警方調查81名法學院教授遭寄出恐嚇信，但該名涉嫌毆傷學生的「政大葉問」，並未在恐嚇名單內。

檢警調查，電子郵件的發信地點在某咖啡廳內，比對監視器後發現陳男涉有重嫌，警方31日發動搜索，並查扣4支手機、筆記型電腦以及硬碟等證物，陳嫌供稱，因為討債不成，所以才利用債務人名義寄出恐嚇郵件給法學院教授。

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