　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

力抗疫情！員林「皇潮鼎宴」業績成長3成　水餃、蘿蔔糕異軍突起

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

潮港城餐飲集團「皇潮鼎宴」，2年前在員林市插旗至今已經成為消費首選，受到疫情影響許多大型餐廳紛紛吹熄燈號，但「皇潮鼎宴」3月份仍有新人到場訂婚宴席開數百桌，與異業結合將餐廳轉變成展場，吸引民眾到場，但最另類的是「水餃、蘿蔔糕」竟異軍突起成長3成，還推出外送服務，成為新寵兒。

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲彰化皇潮鼎宴餐廳。（圖／記者唐詠絮攝）

皇潮鼎宴整棟3層白色建築主打英倫教堂風格，受到新人及消費民眾喜愛，一樓有太陽百匯、有壽司區也有海鮮單點區、還有獨立的商務包廂，二樓為挑高8米、4個宴會廳間間可打通，可席開150桌次以上，三樓則是行政和倉儲中心，會館後方還有地上4層立體停車場。

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化皇潮鼎宴太陽百匯主廚示範乾煎蘿蔔糕。（圖／記者唐詠絮攝）

2017年開業，各大公司及公務機關都會選擇到皇潮鼎宴用餐、開會，甚至總統蔡英文競選期間，也曾到此集會，成為縣民消費首選，新冠肺炎疫情，到客率不佳，讓彰化地區許多餐廳紛紛關門歇業，雖然皇潮鼎宴也有稍稍受到疫情影響，但因為急轉彎的政策，讓營運漸漸止跌回升中。

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化皇潮鼎宴太陽百匯料理之一。（圖／記者唐詠絮攝）

副總經理段鴻裕指出，因為疫情的關係，進入會館的民眾都要戴口罩量額溫噴消毒水才能進入，餐廳內將桌與桌間隔1公尺，甚至社交距離也拉遠，太陽百匯目前個人消費450元加1成服務費，就受到顧客喜愛，今天中午消費客群依舊不減。

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化皇潮鼎宴水餃在這波疫情中意外受到青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

段鴻裕也說，另外最近很夯的產品就是「水餃跟蘿蔔糕」，水餃有高麗菜、鮮蝦跟韭菜口味，飽滿的內餡回購率相當的高，吸引許多民眾購買，港式口味蘿蔔糕，綿密的口感、濃厚的蘿蔔香、咬入口中還有吃得到蘿蔔絲，只要少許油乾煎就很對味，純粹的好味道，讓民眾吃了還想再吃。

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
JYJ金在中確診全是騙人：愚人節玩笑！火速改口網罵爆
社交距離第二階段規範出爐！「強制處分」將禁止娛樂活動
陳時中：為防疫需要將公開確診個資 「年齡、性別、接觸者類
居家檢疫趴趴走！陳時中：抓到一次就集中隔離、不給防疫補償
新冠肺炎增7確診！都是從自美、英國返國
LIVE／社交距離室內1.5公尺陳時中採梅花座　指揮中心最新
JYJ金在中確診新冠肺炎！一片黑吐恐懼心聲「都是我不小心」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最新7例足跡圖公開...境外移入暴增　指揮中心：可能有未就醫感染者進社區！

來自媽祖的祝福！　 善化慶安宮奉媽祖指示致贈4500張額溫卡讓學童開心防疫

外界籲「無症狀」全面做普篩　陳時中提「2條件」：現在能篩出多少人？

力抗疫情！員林「皇潮鼎宴」業績成長3成　水餃、蘿蔔糕異軍突起

離島國人自國外返台「得留本島居家檢疫」！陳宗彥：給予住家、防疫旅館協助

指揮中心：居家檢疫高峰在3/28　單日關懷人數達5.5萬人

新冠肺炎肆虐「缺藥」頻傳！　陳時中「提解方」：個別藥品確實有點缺

觀光局職員「接官兒」染疫！確診5歲童狀況佳　陳時中：恐對官兒處分

感染源不明5個案　陳時中：案100、134、156接觸者採檢皆陰性

不只呼吸道症狀、發燒！「嗅、味覺異常」也要通報、有肺炎就可採檢

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

劉真「羽化成仙」隔日　辛龍掩面赴靈堂…望妻美照解思念

最新7例足跡圖公開...境外移入暴增　指揮中心：可能有未就醫感染者進社區！

來自媽祖的祝福！　 善化慶安宮奉媽祖指示致贈4500張額溫卡讓學童開心防疫

外界籲「無症狀」全面做普篩　陳時中提「2條件」：現在能篩出多少人？

力抗疫情！員林「皇潮鼎宴」業績成長3成　水餃、蘿蔔糕異軍突起

離島國人自國外返台「得留本島居家檢疫」！陳宗彥：給予住家、防疫旅館協助

指揮中心：居家檢疫高峰在3/28　單日關懷人數達5.5萬人

新冠肺炎肆虐「缺藥」頻傳！　陳時中「提解方」：個別藥品確實有點缺

觀光局職員「接官兒」染疫！確診5歲童狀況佳　陳時中：恐對官兒處分

感染源不明5個案　陳時中：案100、134、156接觸者採檢皆陰性

不只呼吸道症狀、發燒！「嗅、味覺異常」也要通報、有肺炎就可採檢

移民署高雄收容所傳歌聲　越南神曲超洗腦拼防疫

抓爆逗貓棒前一刻...小喵「氣勢做超足」狂搖屁　下秒一跳媽笑了

電動車潮來襲產能不足！奧迪、Volvo自建電池組裝廠

黃奎博／改護照封面國名　兩岸軍事緊張可能升高？

「台灣製造了病毒」大陸網軍推特散布謠言　調查局籲勿轉載

最新7例足跡圖公開...境外移入暴增　指揮中心：可能有未就醫感染者進社區！

境外確診增加　鄭文燦：提撥約700萬慰勞金給11家急救責任醫院

自稱生活太乏「味」　杭州男偷竊女性內衣褲20多次

慶祝發射30週年　哈伯望遠鏡為大家拍下超夢幻「專屬生日星象圖」

來自媽祖的祝福！　 善化慶安宮奉媽祖指示致贈4500張額溫卡讓學童開心防疫

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

清明節忙掃墓！新生代無感：陋俗到我這代就好

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

「郭董出手了」防新冠肺炎

接官兒染疫！小職員沈默5天發聲

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

更多熱門

相關新聞

美國電影院有望6月中之前有望重開幕

美國電影院有望6月中之前有望重開幕

美國新冠肺炎疫情不斷擴大，電影院自3月17日起全部關閉，導致好萊塢大片全部撤檔。時隔2周，最大連鎖影城AMC擔任CEO的亞當艾隆（Adam Aron）表示，預計6月中旬之前有望重新開幕。

餐飲業第一槍！瓦城董事、總經理宣佈三月起不支薪

餐飲業第一槍！瓦城董事、總經理宣佈三月起不支薪

香港出生40天男嬰初步確診「爸媽均無染病」

香港出生40天男嬰初步確診「爸媽均無染病」

關鍵字：

新冠肺炎水餃蘿蔔糕百匯

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面