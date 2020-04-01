力抗疫情！員林「皇潮鼎宴」業績成長3成　水餃、蘿蔔糕異軍突起

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

潮港城餐飲集團「皇潮鼎宴」，2年前在員林市插旗至今已經成為消費首選，受到疫情影響許多大型餐廳紛紛吹熄燈號，但「皇潮鼎宴」3月份仍有新人到場訂婚宴席開數百桌，與異業結合將餐廳轉變成展場，吸引民眾到場，但最另類的是「水餃、蘿蔔糕」竟異軍突起成長3成，還推出外送服務，成為新寵兒。

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▲彰化皇潮鼎宴餐廳。（圖／記者唐詠絮攝）

皇潮鼎宴整棟3層白色建築主打英倫教堂風格，受到新人及消費民眾喜愛，一樓有太陽百匯、有壽司區也有海鮮單點區、還有獨立的商務包廂，二樓為挑高8米、4個宴會廳間間可打通，可席開150桌次以上，三樓則是行政和倉儲中心，會館後方還有地上4層立體停車場。

▲彰化皇潮鼎宴太陽百匯主廚示範乾煎蘿蔔糕。（圖／記者唐詠絮攝）

2017年開業，各大公司及公務機關都會選擇到皇潮鼎宴用餐、開會，甚至總統蔡英文競選期間，也曾到此集會，成為縣民消費首選，新冠肺炎疫情，到客率不佳，讓彰化地區許多餐廳紛紛關門歇業，雖然皇潮鼎宴也有稍稍受到疫情影響，但因為急轉彎的政策，讓營運漸漸止跌回升中。

▲彰化皇潮鼎宴太陽百匯料理之一。（圖／記者唐詠絮攝）

副總經理段鴻裕指出，因為疫情的關係，進入會館的民眾都要戴口罩量額溫噴消毒水才能進入，餐廳內將桌與桌間隔1公尺，甚至社交距離也拉遠，太陽百匯目前個人消費450元加1成服務費，就受到顧客喜愛，今天中午消費客群依舊不減。

▲彰化皇潮鼎宴水餃在這波疫情中意外受到青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

段鴻裕也說，另外最近很夯的產品就是「水餃跟蘿蔔糕」，水餃有高麗菜、鮮蝦跟韭菜口味，飽滿的內餡回購率相當的高，吸引許多民眾購買，港式口味蘿蔔糕，綿密的口感、濃厚的蘿蔔香、咬入口中還有吃得到蘿蔔絲，只要少許油乾煎就很對味，純粹的好味道，讓民眾吃了還想再吃。

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