觀光局高官連指揮中心都騙！陳時中坦言：最初收到的訊息「也不正確」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場旅服中心同仁（案269）為接待觀光局高官兒子，不幸感染新冠肺炎，並傳染給5歲兒子，高官強調「是巧合」，桃機同仁是念在舊情，主動接待。對此案269今日出面駁斥。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「事實上，我第一時間接受的訊息也不正確」。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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觀光局高官與桃機旅服中心主任昨日高調受訪，強調一切都是巧合，這件事情絕不是「貴賓接待」，僅是因為他與旅服中心主任交情甚佳，高官兒子與主任也形同「叔姪關係」，剛好聊天時聊到兒子要從菲律賓返國，才會基於人情協助接待。

對此，案269今日出面澄清，他表示，接待是基於工作原因，沒有所謂的「叔姪關係」，他表示，倘若定調為由他「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿的意圖， 會不會太過沉重，他也重申，真的不認識局裡長官兒子。

陳時中今日表示，是否公開相關資料跟疫情有關，將會同警政單位，看看是否公開這起案件，事實上，他第一時間接受的訊息也不正確，他一直以為喝咖啡的人是叔姪關係，之後才知道還有第三人，已有要求交通部進行相關疫調，外界對此案也有疑慮，但相關地點都有錄影帶，我們會釐清整個狀況，再進一步報告。