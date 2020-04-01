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案269小職員衰染疫！曾獲桃機服務獎　同事曝私下人品「很善良」

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▲▼桃園機場防疫。（圖／桃園機場提供）

▲桃園機場人員為旅客量體溫。（圖／桃園機場提供）

記者李宜秦／台北報導

桃機機場旅服中心同仁（案269）確診新冠肺炎，經查發現是因為他收到指示，接待觀光局高官兒子，才會被傳染，甚至導致他的5歲兒子也被感染。他今天首度發聲，指稱「接待動機被曲解」很心痛，強調他是為了工作，而非私交「叔姪關係」等。知情人士表示，案269非常善良，還曾獲選桃機最佳服務獎。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

請繼續往下閱讀...

▲▼桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

觀光局高官與桃機旅服中心主任昨日高調受訪，強調一切都是巧合，這件事情絕不是「貴賓接待」，僅是因為他與旅服中心主任交情甚佳，高官兒子與主任也形同「叔姪關係」，剛好聊天時聊到兒子要從菲律賓返國，才會基於人情協助接待。

對此，案269今日出面澄清，他表示，接待是基於工作原因，沒有所謂的「叔姪關係」，他表示，倘若定調為由他「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿的意圖， 會不會太過沉重，他也重申，真的不認識局裡長官兒子。

知情人士表示，案269平時很負責，人也非常善良，事情爆發後他與家人都很難受，但也自己概括承受，安靜養病，想不到昨日兩位長官高調受訪，還指稱他是主動接待，讓他非常痛心，也對幼稚園的其他小孩很抱歉。

事實上，案269在2016年時從獲選桃機第一航廈綜合服務最佳服務獎，獲獎原因是航空公司依規定只能用信用卡支付行李超重費用，為幫助旅客解決付費困難，案269用自己的信用卡代為支付，使受助者非常感激。

▲▼桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

▲▼案269在桃機染疫。（圖為桃機消毒作業／桃機提供）

▲▼桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

案269接受專訪時表示，他是日文系畢業，當兵時曾在桃機安檢服替代役，由於自己有日文專長，又喜歡協助觀光行程，因此才會選擇被派駐機場推廣觀光。

案269表示，曾遇過日本客人從101搭乘計程車來機場打算通關，卻發現護照不見，由於不知道車牌，他只好請警廣協尋，幸運的是司機有回報，成功找回護照，日本旅客大讚台灣人很棒，要是同樣的事情發生在其他國家，肯定找不回護照。

案269表示，遇到每種旅客要有不同的接待方式，若是商務旅客，對他們而言時間就是金錢，他們要的是精確的迅速服務，而老弱婦孺等則是需要特別親切、耐心的服務。案269透過日文專長，協助日本旅客規劃觀光行程，平時服務態度都相當熱情，備受肯定。

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