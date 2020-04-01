航母變成「羅斯福公主號」？　艦長致函：150至200名水兵感染病毒

▲羅斯福號上有150至200名水兵感染新冠病毒。（資料圖／取自USPACFLT網站）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）日前寫信致美國海軍官員，在長達4頁的信件中提及新冠肺炎在船上的擴散，導致150至200名水兵感染病毒，並且希望能以鑽石公主號為鑑，讓4000多名官兵下船隔離。美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）表示，「不論群聚感染的規模有多大，我們都有辦法盡快制止住，同時，這艘船若現在被賦予任務，還是有充分的執行能力。」

美國陸軍工程兵總部總部在3月31日發布推文表示，目前太平洋司令部正在與海軍工程司令部（Naval Facilities Engineering Command，NAVFAC）進行協調，評估艦上的現場狀況。

▲美國陸軍工程兵總部總部推文。（圖／翻攝自推特／USACE HQ）

據舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）獨家報導，停靠在關島的羅斯福號艦上有100多名確診官兵，艦長懇求海軍官員提供資源，讓4000多名水兵下船隔離，避免在狹窄的空間使情況迅速惡化，造成人員死亡。

羅斯福號航母在25日已證實，艦上有3名官兵確診，由直升機送到關島的國防部醫院，同時與3人有過接觸的船上人員也進行隔離，但是過不到2天航母又傳出確診病例。莫德利於26日指出，後來新增的5名確診官兵，使用直升機送往醫院隔離，而船上其餘的5000名人員會前進關島，商討後續的處理方案。

日前國防部長艾斯培（Mark Esper）接受訪問時表示，「還沒有到該撤離的時候，我們正在調動大批醫療援助，讓停靠在關島的這艘航母有足夠資源，並且依照他們的需求提供額外的醫療人員。」目標是控制疫情的蔓延，現在也還未傳出軍艦上有任何人員病情嚴重。

羅斯福號現在已成為美軍疫情擴散的案例之一，國防部發布聲明表示，目前已有673名軍人採檢呈陽性反應，比前一天多出100多人。