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無感染症狀者「如病毒炸彈」　張文宏：嚴格篩查境外輸入

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲無感染症狀者最怕境外輸入，第一時間如沒篩檢，日後難追查恐釀社區二次傳播。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

目前，新冠肺炎（COVlD-19）無感染症狀者，是否是為大陸最危險的隱憂？復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏解釋，現在大陸無感染症數量並不多，造成大面積社區傳播的風險偏低，最怕境外輸入病例成為漏網之魚，造成社區二次傳播最大風險。

「新冠肺炎的無症狀感染者，就是指沒有任何臨床症狀。」張文宏表示，比如發熱、咳嗽、肺炎等，核酸檢測卻呈現陽性反應。通常10個人接觸病毒，可能最終只有6到8個人發病，2到4個人不發病或症狀非常輕微，在隔離觀察期間也不一定會被發現，這些人就是所謂的無症狀感染者。

▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

▲復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏。（圖／翻攝　微博）

張文宏進一步舉例，如果有一群人感染，裡面會有部分人發病，有一些人可能會呈現無症狀感染。也就是說無症狀感染者一定是同時伴隨著更多的有症狀者存在，無症狀感染者不會孤立的存在。這也就是為什麼鐘南山院士提到「大陸近期新冠肺炎新確診病例數沒有上升，反而不斷下降，這可以說明，大陸還沒有大量的無症狀感染者。」

針對無症狀感染者對社區傳播風險的疑慮，張文宏回應，如果一個地區確診病例很少，相對的，無症狀感染者的例數肯定也很少。在這種情況下，只要對於該地區所有確診病例的密接者，進行普篩、及時隔離，就能找出少部分無症狀感染者，這種防疫措施下，大陸無症狀感染者造成的傳播風險是較低的。▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,空姐,檢測 。（圖／路透社）

▲境外輸入風險最令人擔憂，各國航空成為疫情第一道把關防線。（圖／路透社）

反觀，國外疫情暴發的地區，新發病例天天增加，無症狀感染者數量也跟著上升。張文宏也強調，「現在最擔心的還是境外輸入風險！」追溯無症狀感染者的難度就會加大，如果一開始沒有嚴格篩查追蹤，將成為新的傳染源，造成社區傳播的風險則較大。

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