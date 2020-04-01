Microsoft 365個人版/家用版正式推出　智慧雲端訂閱制服務4/21上線

▲Microsoft 365推出個人版與家用版。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

微軟宣布，將於4月21日推出嶄新的智慧雲端訂閱制服務Microsoft 365個人版與家用版，包含進階的Office應用程式、1TB的OneDrive雲端儲存空間、專業的資安與技術支援等服務；並將陸續加入Microsoft Teams與Microsoft Family Safety等兩大體驗，賦能升級用戶的行動生產力，協助新世代工作者無論何時何地，皆能與同事、朋友和家人進行創作、分享、溝通與協作。

台灣微軟指出，此次推出的Microsoft 365個人版與家用版訂閱制服務可以跨裝置、跨平台，全面適用於Windows、macOS、iOS及Android作業系統，並享有兩項全新體驗：Microsoft Teams與Microsoft Family Safety，為用戶提升與重要關係者的溝通聯繫，並強化對家庭成員的安全守護。

除此之外，Microsoft Edge瀏覽器亦隨著本次發布新增Password Monitor功能，讓用戶在瀏覽網頁時更加安心，而集錦（Collections）功能則讓網頁搜尋更便利；Skype則導入Meet Now的新功能，使用者透過此功能可簡易新增視訊會議，無需註冊或下載應用程式。Microsoft生產力工具的全方位進化，將賦予全球的新世代工作者嶄新價值。

Microsoft 365個人版和家用版訂閱用戶除可享有最新版本的Office應用程式、1TB的OneDrive個人雲端儲存空間（可儲存超過6萬張高解析度圖片，或數百小時的影片）、專業的資安（可防止釣魚或其他惡意軟體）與技術支援，以及無縫更新之外，亦可取得本次同步推出的所有新增服務與功能。

Microsoft 365 個人版和家用版訂閱制服務將於4月21日在全球同步上市，個人版每月訂閱價格為新台幣219元，且可同時於五台裝置中使用；家用版最多可支援6位成員共同於三十台裝置中使用，每月訂閱價格為新台幣320元。